Coronavirus: ¿Me podrán multar si no me pongo la vacuna en Castilla-La Mancha? Galicia sancionará a las personas que no quieran inmunizarse contra el Covid-19

El proceso de vacunación contra el coronavirus en Castilla-La Mancha genera una pregunta entra la población, parte de la cual se muestra reacia, ya sea por miedo u otros factores, a ser vacunada. ¿Me podrán multar si no me pongo la vacuna?, es la pregunta que muchos se hacen según se acerca el momento de la inyección.

Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de febrero, el 82,9% de los encuestados están dispuestos a vacunarse, lo que representa 10,4 puntos más que hace un mes (72,5%). De esta forma, se ha duplicado el porcentaje de los que contestaban afirmativamente en diciembre de 2020, un 40,5%).

El Gobierno de Castilla-La Mancha, de momento, no sancionará a las personas que no quieran inmunizarse contra el coronavirus, lo que no significa que en un futuro no pueda plantearse esa posibilidad. Así lo ha dicho la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Regina Leal, tras conocerse que este martes el G obierno de Galicia ha aprobado una roposición de ley que establece multas de entre 1.000 y 60.000 euros para las distintas infracciones sobre la salud pública, entre ellas la negativa a la vacunación.

En Galicia, no ponerse la vacuna implicaría una infracción leve que, en la mayoría de casos, supondría una sanción de entre 1.000 y 3.000 euros. No obstante, la sanción podría ser visiblemente mayor, «cuando pueda suponer un riesgo o un daño grave para la salud del población, siempre que no constituyan infracción muy grave». En este supuesto, no vacunarse implicaría una multa de entre 3.001 y 60.000 euros.

En España, la vacunación no es obligatoria salvo que lo diga un juez. Sin embargo, en crisis sanitarias o epidémicas sí que se abre la puerta a hacerlo. La Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública del 14 de abril lo contempla en su artículo segundo: «Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad».

«En Castilla-La Mancha ni siquiera nos lo hemos planteado», ha señalado Regina Leal al respecto de la obligatoriedad de la vacunación, y ha añadido que «sería contraproducente obligar porque la obligatoriedad genera más rechazo» según muchos estudios y debates.

Pese a ello, hay muchas personas que tienen dudas acerca de los posibles efectos secundarios que tengan las vacunas del coronavirus, por lo que una parte de la población es reticente a inyectársela. En otros países como Brasil, la vacuna es obigatoria, mientras que en Inglaterra, el Gobierno de Boris Johnson negó una vacunación obligatoria, aunque se implantó una cartlla de vacunación. Por su parte, en Francia, el primer ministro Jean Castex aseguró que «no se administrará ninguna vacuna sin que se exprese el consentimiento informado».

Lo mejor en estos casos es escuchar a los expertos, como Adolfo García Sastre, el eminente médico virólogo y epidemiólogo español que se ha convertido en una de las voces más autorizadas en la materia durante la pandemia de coronavirus y que, como informó ABC, ha dicho que «la vacuna contra la Covid-19 no debería ser obligatoria porque deberíamos ser lo suficientemente responsables», y ha confiado en que «la mayor parte de los españoles nos pongamos la vacuna y no sea necesario hacerla obligatoria».