Adivine quién es el Rey Gaspar de la Cabalgata de Toledo El escritor Hilario Barrero ofrece algunas pistas para saberlo

Todos los años, personajes populares de la ciudad se esconden detrás de los ropajes de los Magos de Oriente que desfilan en la cabalgata de la víspera del 6 de enero. Esa noche mágica, especialmente para los más pequeños, hombres y mujeres de carne y hueso encarnan a aquellos míticos personajes que llegaron al portal de Belén a adorar a Jesús recién nacido. Normalmente, sus nombres quedan en el anonimato pero, este año, el escritor toledano Hilario Barrero, residente en Nueva York, ofrece varias pistas sobre la identidad de uno de estos mágicos monarcas.

En su habitual colaboración para el suplemento cultural de ABC Artes&Letras de Castilla-La Mancha, Barrero, que, aunque lejos en la distancia sigue muy vinculado a la ciudad que le vio nacer, escribe unos párrafos que facilitan el misterio de la identidad del Rey Gaspar. En su sección «Instantes de Nueva York» y bajo el título de «El mejor alcalde, el Rey. Carta a Gaspar», el escritor y poeta toledano señala «Querido rey Gaspar: No sabemos si viene usted de un obrador, de un cigarral o del barrio de Santo Tomé. Sabemos que, aparte del incienso, en las alforjas de la ilusión, trae usted anguilas con ojos brillantes y piel ensortijada, figuritas de mazapán, fotografías de una ciudad que cambia, una alforja llena de ilusión para los niños que le miran con ojos de sorpresa, admiración y asombro...».

Y prosigue: «No sabrán, o tal vez sí, que usted fue alcalde antes que rey y que supo mostrar su linaje, no con oro ni disfrazado de rey, sino con acciones virtuosas, desechando las aficiones, las codicias y el miedo. Supo «por los comunes provechos / dejar los particulares», y se mantuvo firme y derecho. La obra de Lope de Vega nos afirma que la monarquía es 'la fuente principal de honor y justicia', lo que no está nada mal recordar en estos tiempos de alcaldes mediocres y famosos disfrazados de reyes».

Finaliza diciendo «cuando llegue usted al portal piense en los que ya no están, de una manera especial a su amigo el de la voz de plomo fundido, con los que pasamos tantas Navidades, en los que pasan hambre, en los que no tienen techo, en los que luchan por un mundo mejor y en los que no pueden escribir la carta a los Reyes. Creo que son los mejores regalos que puede usted ofrecer al niño que está en la cuna».

De la lectura del artículo de Hilario Barrero se desprenden varias claves que ayudan a descubrir la personalidad real de Gaspar. Fue alcalde, está relacionado con el mazapán y muy vinculado a la calle Santo Tomé. ¿Saben ya de quién se trata?