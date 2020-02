ARTES&LETRAS CASTILLA-LA MANCHA ¡Era Patxi Andión! «Estuve hablando afablementre con el presidente del tribunal...en aquel momento no lo reconocí»

POR AMADOR PALACIOS Actualizado: 12/02/2020 20:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Yo sabía que Patxi Andión fue profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha. Cantante, actor, doctor en sociología; se hizo docente cuando lúcidamente comprendió que sus temas ya no encajaban en el panorama musical. También sabía que se casó con Amparo Muñoz, la mujer más bella de España, pero ese matrimonio se truncó al poco. Siempre resulta complicado casarse con Amparo Muñoz. Muy fan he sido de Patxi Andión, seguidor de sus melodías encuadradas en la canción protesta. Sus broncos mensajes me eran muy asequibles. Conocidísimas canciones suyas las oía una y otra vez: «Una, dos y tres», «El maestro», «Despierta niño», «Los Burmanos Hugueses», especialmente «Rogelio», un poema de decepción social, que oía a la par que leía, bajo los mismos aires, el extraordinario poema de Félix Grande «Pasos en la escalera», de su libro Blanco Spirituals.

Clara L. Cantos

El 12 de diciembre estuve convocado en Cuenca para asistir a una comida navideña exclusivamente de académicos de la Racal. Y decidí acudir desde Alcázar para reunirme con mis buenos amigos de esa entrañable institución a la que honrosamente pertenezco. Poco antes de viajar me había enterado de que ese mismo día Clara López Cantos defendía su tesis doctoral en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca; tesis que gira en torno al documental de la joven realizadora Las palabras también tienen ojos. Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas. Ella es autora de varios trabajos audiovisuales que tratan de la faceta de Dionisio Cañas como autor de videopoesía y ejecutor de acciones poéticas, la más señalada de estas últimas El gran poema de nadie, cuya puesta en escena ha tenido lugar en varias ciudades del mundo.

Así que arranqué el coche y, tras un trayecto neblinoso y al cabo lluvioso, asistí a esa defensa. Cuando penetré en el aula 111 ya estaban dentro la doctoranda, el director de la tesis Ignacio Oliva, Javier Valdeón, pintor y decano de la Facultad, Dionisio Cañas, el tribunal, formado por el presidente y las profesoras Céline Pegorari, e Isolina Ballesteros, y otros pocos afines. Clara fluyó muy desenvuelta resumiendo impecablemente su tesis. El tribunal le hizo muchas preguntas a la vez que loaba encarecidamente su trabajo. La calificación obtenida fue de sobresaliente. Los asistentes disfrutamos de un muy grato momento.

Yo había echado en el coche dos ejemplares de mi biografía de Dionisio Cañas para dárselos a las profesoras miembros del tribunal. Céline ya lo tenía; entonces acudí a Clara para que me indicase a quién podía dar el libro. Me sugirió que al presidente, que lo recibió encantado, y con el que afablemente estuve hablando un ratito sobre la sugerente obra de Dionisio, sobre Cuenca, sobre viajes, cultura y demás pertinentes asuntillos… Ese hombre era Francisco José Andión González, ¡nada menos que Patxi Andión!, al que en aquel momento no reconocí. Sólo me cercioré cuando seis días después murió en Soria al salirse de la carretera el Land Rover que conducía.