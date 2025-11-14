Suscribete a
La Catedral revive el Diluvio Universal con el Festival de Música El Greco en Toledo

La cita es este sábado, 15 de noviembre, y aún hay entradas disponibles entre los 20 y los 40 euros

Este sábado, 15 de noviembre, a las 20:00 horas tendrá lugar en la Catedral de Toledo el segundo concierto de la XII edición del Festival de Música El Greco en Toledo, dedicado a 'El Diluvio Universal'.

Los organistas Baptiste-Florian Marle Ouvrard, ... Samuel Liégeon, Rui Soares, y Juan José Montero recrearán con sus improvisaciones 'El Diluvio Universal' tal y como se recoge en el libro del Génesis en la Biblia.

