La Catedral de Toledo como campo de batalla: arranca la XII edición de las Batallas de Órganos

La temática elegida para la apertura de esta edición fue la Batalla de las Navas de Tolosa (1212), gesta clave de la Reconquista

Iko PB

Mª CRISTINA BEDMAR JURADO

TOLEDO

La Catedral Primada volvió a vibrar con fuerza la tarde del sábado. A las 20:00 horas, el crucero del templo se transformó en escenario del primer duelo musical de la XII edición de las Batallas de Órganos, enmarcada dentro del Festival de Música «El ... Greco». Este ciclo se extenderá durante las próximas dos semanas, y promete tres enfrentamientos sonoros que conjugan patrimonio, historia y emoción.

