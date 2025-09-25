Carrera Solidaria contra la ELA: Toledo aúna deporte y solidaridad para luchar contra la enfermedad

«Mi día a día es absolutamente cambiante y heterogéneo; una auténtica gymkana»«, ha comenzando describiendo Antonio Izquierdo García, exdirector del Museo del Ejército de Toledo y vicepresidente del club de senderismo Montes de Toledo. Diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) desde hace meses, ha recordado cómo en noviembre del pasado año «andaba dando trotes por el monte» y, a día de hoy, se encuentra en una silla de ruedas «con problemas de movilidad en un brazo y una mano».

Su testimonio ha servido para poner voz y rostro a una de las enfermedades más crueles que existen. Era una de las 'caras conocidas' que este jueves ha asistido a la presentación de la Carrera Solidaria contra la ELA de Toledo, organizada por la Fundación Eurocaja Rural, y que el próximo domingo 5 de octubre volverá a llenar calles de Toledo con un único objetivo: visibilizar esta enfermedad y que los enfermos no caigan en el olvido.

Esta cita, que el año pasado consiguió reunir más de 4.500 participantes y recaudar más de 86.700 euros, vuelve una edición más a aunar deporte y solidaridad, donde todo lo recaudado irá destinado a entidades que trabajan en la atención de personas con ELA y a la investigación de la enfermedad. En esta edición serán ocho las asociaciones beneficiarias: ELA CLM-Adelante, ADELA Madrid, ELA Castilla y León, ADELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, ARAELA (Aragón), CanELA (Cantabria) y VencELA (La Rioja).

En su nombre, Fernando Martín, de CanELA, se ha remitido al eslógan de esta cita, 'Cada paso cuenta', para destacar la importancia de esta cita deportiva. «Cuantos más pasos, más servirá» para «visibilizar un problema, como en este caso es la ELA», algo que «hasta hace pocos años era una realidad invisible por extremadamente doméstica y a día de hoy, está en las calles, está en los medios de comunicación y está en la sociedad».

Una cita solidaria que, a su juicio, sirve para «dotar de visibilidad y de dignidad» a personas que, hasta el día de hoy, «siguen apartadas de un Estado del Bienestar en el que entendemos que las personas de un estado como España deberíamos estar y encontrarnos».

El concejal de Deportes, Rubén Lozano, ha señalado que en Toledo de los 240 eventos deportivos que se celebran cerca de 200 tienen «un componente solidario», lo que «da una muestra de cómo somos, de dónde queremos llegar, de consolidar esos derechos que yo creo que tenemos que tener todos».

Asimismo, ha destacado que esta carrera cada año «es más grande, más fuerte y tiene más protagonismo» y, en la medida en que sea posible, «el Ayuntamiento va a seguir colaborando con ella, »pues el deporte es salud pero también es un fuerte vínculo de solidaridad así que nuestro ánimo«. Y ha finalizado lanzando un reto: superar los 5.000 inscritos.

Por su parte, el general de Discapacidad, Francisco José Armenta, ha querido destacar que la lucha contra la ELA no solamente radica «en un único órgano» sino que se trabaja de forma transversal, concepto que ha querido lanzar a la hora de solucionar problemas, agradeciendo la «sensibilidad» de la Fundación Eurocaja Rural con este acto y los que realiza a lo largo del año.

«Desde la Consejería de Bienestar Social intentamos y priorizamos la valoración de la discapacidad, priorizamos la valoración de la dependencia como una forma también de entender que el tiempo corre demasiado deprisa», ha añadido Armenta, que ha indicado que esa labor la hace el Gobierno regional junto con las entidades del Tercer Sector, que son las que «multiplican, por decirlo de alguna forma, la acción pública, garantizan una atención adecuada y garantizan, sobre todo, cercanía con los problemas».

El presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, encargado de cerrar el acto, ha indicado que esta edición es «distinta» porque «se suma una asociación más» y porque se refuerza la finalidad de la misma, que es la de «acompañar a los enfermos de ELA y sostener la investigación». «Yo creo que la sociedad tenemos un objetivo común y es aportar un dorsal más, que no deja de ser un compromiso, y un kilómetro más, que no deja de ser una oportunidad para mejorar la vida de estos pacientes y de sus familias«, ha comentado López Martín, que ha tenido palabras también palabras de agradecimiento para autoridades, patrocinadores, colaboradores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asociaciones beneficiarias, medios de comunicación y voluntarios de la entidad.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que esta ayuda « va a hacer la vida más digna» y ha deseado que «el día de mañana haya un tratamiento y que esta enfermedad no tenga fecha de caducidad para los enfermos sino que tenga fecha de caducidad para lo que es la enfermedad».

«No sé dónde llegaremos, pero queremos llegar muy lejos, como siempre lo hacemos», ha deseado, instando a los ciudadanos a participar el día 5 en este evento y del 25 de septiembre y 13 de octubre de manera virtual porque «cada paso cuenta, cada dorsal suma y cada apoyo, desde luego, hace la vida más fácil a los enfermos y a sus familia».