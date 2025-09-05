Con un único pelo se podría detectar la esclerosis lateral amiotrófica

Un solo pelo podría bastar para detectar una terrible enfermedad: esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Un equipo de EE.UU. asegura que basta una única hebra de cabello puede revelar patrones elementales únicos que distinguen a las personas ELA de las personas sanas.

Los hallazgos, publicados en 'eBioMedicine', sugieren que una prueba capilar sencilla y no invasiva podría, algún día, acelerar el diagnóstico de la ELA y mejorar la atención a los pacientes.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y mortal, que suele tardar entre 10 y 16 meses desde la aparición de los síntomas hasta el diagnóstico. La detección temprana es crucial, ya que mejora la calidad de vida del paciente y, por lo tanto, potencialmente prolonga la supervivencia. Sin embargo, los biomarcadores actuales basados en fluidos e imágenes suelen ser invasivos, costosos y difíciles de integrar en la atención clínica habitual.

Con una técnica avanzada que analiza la composición química del cabello mediante un láser, los investigadores estudiaron muestras de 391 personas (295 con ELA y 96 sin la enfermedad). Cada cabello ofreció hasta 800 puntos de datos que reflejan cambios químicos a lo largo de horas.

Se midieron 17 elementos —como cobre, zinc, magnesio y plomo— y se usaron herramientas de análisis matemático para evaluar cómo variaban sus patrones con el tiempo.

El estudio refuerza la evidencia de que el cobre desempeña un papel fundamental en la ELA.

Aunque el estudio aún no proporciona una prueba diagnóstica, demuestra que el cabello podría ser un nuevo biomarcador prometedor para la ELA. Una simple prueba capilar podría ayudar a acortar el tiempo de diagnóstico, permitiendo a los pacientes iniciar el tratamiento y el apoyo antes.

