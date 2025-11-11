Belda (PP) niega 'conchabeo' con el PP en la reforma del Estatuto: «No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos»

El diputado del Partido Popular. Enrique Belda, ha defendido este martes en el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, un texto acordado entre PSOE y PP que busca actualizar el autogobierno castellano-manchego más de cuarenta ... años después de la aprobación del actual marco estatutario. Durante su intervención, Belda ha negado que el pacto entre ambos partidos suponga un «conchabeo» con los socialistas, en alusión a las críticas de Vox, y ha defendido que el acuerdo responde a la necesidad de fortalecer las instituciones autonómicas y dotarlas de mayor estabilidad.

«Nos negamos rotundamente a que se confunda el acuerdo con una política de conchabeo con el Partido Socialista. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos», ha afirmado el diputado popular, apelando a la «responsabilidad institucional» de su formación.

Belda ha lamentado el tono de las intervenciones críticas con la reforma y ha advertido contra la «construcción de muros» entre los partidos: «Se quiere marcar nuevamente un muro de separación entre unos y otros. Hoy parece que nos ha tocado estar al lado del muro del Partido Socialista, pero esto no es así», ha señalado, insistiendo en que el nuevo Estatuto «debe servir para unir, no para dividir».

Noticia Relacionada «Este no es un Estatuto contra nadie, ni complica la vida a ningún territorio», reivindica García-Page en el Congreso Valle Sánchez El presidente de Castilla-La Mancha defiende el espíritu de consenso y la lealtad constitucional de una reforma que «fortalece el Estado de las autonomías»

El parlamentario del PP ha subrayado que el texto está «en fase inicial de tramitación» y que cuestiones controvertidas, como el aumento del número de diputados en las Cortes regionales, «podrán pulirse durante el proceso de elaboración». «El problema no es el número de diputados, sino aprovechar un entendimiento institucional que por una vez se ha producido entre el Gobierno regional y la principal fuerza de la oposición», ha explicado.

Belda ha defendido que la reforma del Estatuto «fortalece las instituciones autonómicas» y da «un armazón jurídico sólido a los derechos y libertades de la ciudadanía», dentro del marco constitucional. «Las comunidades autónomas son una pieza insustituible de la Constitución de 1978. Las instituciones necesitan fortaleza, y solo por eso merece la pena un acuerdo de este tipo», ha afirmado.

El diputado popular ha hecho un llamamiento a los votantes de Vox para que no confundan la defensa de la autonomía regional con una concesión al PSOE: «No se trata de estar de acuerdo con Sánchez o de apoyarle. Se trata de proteger a los castellano-manchegos y dar estabilidad a nuestras instituciones», ha subrayado.

Pese a su defensa del acuerdo, Belda ha advertido de que la reforma del Estatuto no puede entenderse como una solución a los principales desafíos de la región. «Es un error pensar que cambiando el Estatuto vamos a poder arreglar los problemas. Lo que preocupa a los ciudadanos es gestionar bien la sanidad, la educación o la economía. Eso es lo que tiene que hacer la clase política», ha indicado

En la parte final de su discurso, Belda ha reclamado cohesión y serenidad en el debate político, criticando la «polarización» y el «discurso del odio» que, según dijo, se extiende por España y por otros países europeos. «Tenemos que trasladar lo natural de la calle —que es llevarse bien y no ver al otro como un adversario— a la política», ha afirmado, al tiempo que recordó que «quienes rompen ese clima de entendimiento son precisamente los que sustentan la mayoría parlamentaria del presidente Sánchez».

El diputado ha finalizado su intervención apelando a la unidad entre los partidos constitucionalistas para avanzar en la tramitación del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha «con espíritu de consenso y responsabilidad».