Suscribete a
ABC Premium
Audio
Una grabación a Leire Díez apunta a Ferraz: «Yo soy la persona que ha puesto el PSOE»
Ministerio de Igualdad
El Gobierno avisa de una nueva incidencia en las pulseras antimaltrato

Castilla-La Mancha

Belda (PP) niega 'conchabeo' con el PP en la reforma del Estatuto: «No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos»

El diputado popular se dirigió a los votantes de Vox para explicarles su apoyo al PSOE por la importancia de fortalecer las instituciones autonómicas y dotarlas de mayor estabilidad

Mariscal (Vox): «Page se pasea por tertulias criticando a los separatistas, pero hoy pide lo mismo que ellos: más privilegios»

Carlos Mazón, en directo: comparecencia del presidente en funciones de la Comunidad Valenciana y última hora desde Valencia hoy

Enrique Belda, diputado del PP, durante su intervención en el Congreso de los Diputados
Enrique Belda, diputado del PP, durante su intervención en el Congreso de los Diputados EFE
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El diputado del Partido Popular. Enrique Belda, ha defendido este martes en el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, un texto acordado entre PSOE y PP que busca actualizar el autogobierno castellano-manchego más de cuarenta ... años después de la aprobación del actual marco estatutario. Durante su intervención, Belda ha negado que el pacto entre ambos partidos suponga un «conchabeo» con los socialistas, en alusión a las críticas de Vox, y ha defendido que el acuerdo responde a la necesidad de fortalecer las instituciones autonómicas y dotarlas de mayor estabilidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app