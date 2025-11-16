La Batalla del diluvio universal inunda la Catedral de Toledo de música

Tarde del sábado. Toledo se encuentra bajo un cielo lluvioso, como si la climatología quisiera acompañar con su propio telón de fondo la temática elegida para el segundo concierto de las Batallas de órganos en la Catedral Primada: el diluvio universal.

Son muchas ... las culturas que narran la terrible inundación. Si nos ceñimos al relato del libro del Génesis, Dios envió a los hombres el diluvio como castigo a su maldad y así purificar la tierra. Tras recibir una orden divina de Dios, Noé comienza la construcción de un Arca, en la que, durante cuarenta largos días con sus correspondientes cuarenta noches, viajará junto a su familia y una pareja de cada especie animal. Ellos serían los únicos supervivientes de la catástrofe.

En base a este argumento, el primero de los órganos en romper el silencio sepulcral que dominaba la nave central fue el Berdalonga, bajo las manos de Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, con una bellísima melodía. A su intervención, se sumaron después el Echevarría, el órgano del Emperador y el del Sagrario, enriqueciendo la improvisación con otros tres organistas internacionalmente reconocidos: Samuel Liégeon, Rui Soares y el toledano Juan José Montero. Con ese arranque, ya se intuía el altísimo nivel artístico de lo que estaba por venir.

Tras el primer impacto sonoro, como viene siendo habitual en las Batallas, el programa alternó brillantes improvisaciones con obras de compositores como J. B. Cabanilles, P. Araujo, A. Soler y G. F. Haendel.

Rui Soares fue uno del los organistas que actuó en esta segunda batalla Iko PB

Uno de los momentos más memorables llegó con el inicio de una improvisación que comenzó como un suave goteo, semejante a la lluvia que caía a las afueras del Templo. Poco a poco, ese murmullo sonoro fue creciendo en intensidad hasta transformarse en un auténtico diluvio musical, una gran masa sonora con registros que parecían desbordar los muros de la Catedral. A la experiencia se sumó un ingenioso juego de luces en tonos azulados, que emulaban los relámpagos y el agua de la lluvia, reforzando la sensación de que la tormenta bíblica se había trasladado al interior de la nave.

Tras la tempestad, siempre llega la calma. Y en esta ocasión, no podía ser distinto. La última improvisación se desplegó como un remanso de paz, con acordes que evocaban la serena aparición del arcoíris.

Pero las batallas de órganos nunca terminan con calma. Las batallas finalizan con una contundente victoria. Ese momento llegó con una pieza fuera de programa, en el que los cuatro intérpretes ofrecieron en los tres realejos y el clave la célebre Batalla Imperial de Cabanilles, pieza emblemática del barroco español. La elección no pudo ser más acertada: tras la tormenta, la música se erigía como triunfo.

Y así, Toledo, ciudad de encuentros y símbolos, ha sido testigo de una batalla que no buscaba vencedores, sino la unión de historia y música. Concluye esta segunda cita, quedando a la espera de la tercera y última batalla que se celebrará la próxima semana.