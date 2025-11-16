Suscribete a
La Batalla del diluvio universal inunda la Catedral de Toledo de música

La segunda cita del ciclo de Batallas de órganos recrea el relato bíblico del Arca de Noé bajo un cielo toledano encapotado

La Catedral de Toledo como campo de batalla: arranca la XII edición de las Batallas de Órganos

Uno de los momentos más memorables llegó con el inicio de una improvisación que comenzó como un suave goteo Iko PB

María Cristina Bedmar Jurado

Toledo

Tarde del sábado. Toledo se encuentra bajo un cielo lluvioso, como si la climatología quisiera acompañar con su propio telón de fondo la temática elegida para el segundo concierto de las Batallas de órganos en la Catedral Primada: el diluvio universal.

Son muchas ... las culturas que narran la terrible inundación. Si nos ceñimos al relato del libro del Génesis, Dios envió a los hombres el diluvio como castigo a su maldad y así purificar la tierra. Tras recibir una orden divina de Dios, Noé comienza la construcción de un Arca, en la que, durante cuarenta largos días con sus correspondientes cuarenta noches, viajará junto a su familia y una pareja de cada especie animal. Ellos serían los únicos supervivientes de la catástrofe.

