40 años de educación secundaria en el Casco de Toledo: «El IES Sefarad no es solo un trabajo, es parte de mi vida»

El Instituto de Educación Secundaria Sefarad, ubicado en pleno Casco histórico de Toledo, celebra este curso el 40º aniversario de su inauguración. El centro abrió sus puertas por primera vez en 1985 y, cuatro décadas después, se ha consolidado como uno de los ... centros educativos referentes en la capital regional.

Maite Cedenilla Magán es profesora de este centro educativo desde hace 28 años. Para ella, cuenta a ABC, el IES Sefarad «no es solo un trabajo, es parte de mi vida». «Llegué muy jovencita y el primer día tuve una acogida maravillosa por parte de todos mis compañeros. Me hicieron sentirme parte de él desde el primer día y así hemos funcionado siempre aquí, como una gran familia», asegura.

Además, señala que siempre ha tenido una relación estrecha con el instituto, después de que su marido fuera uno de los primeros alumnos del centro y de que sus hijos también hayan estudiado ahí.

El IES Sefarad es el único instituto público de secundaria que hay en el Casco histórico de Toledo, «una suerte que muy pocos tienen», exclama Cedenilla, «porque impartir clase en este entorno es muy bonito y muy importante para fomentar nuestra cultura, nuestros edificios y la historia de la ciudad».

Así, su emplazamiento en el barrio judío de la ciudad, a escasos metros del monasterio de San Juan de los Reyes, ha permitido que sus alumnos crezcan inmersos en la historia y en el patrimonio toledano.

Historia del IES Sefarad de Toledo

La historia de este centro no se limita solo como Instituto de Educación Secundaria. Antes de su inauguración, el edificio estaba dividido en dos zonas. La parte de abajo era el antiguo matadero de Toledo, mientras que la planta de arriba fue el colegio Santiago de la Fuente, lo que señala la vinculación educativa de este centro desde hace muchos más años a la formación de los toledanos.

Para su constitución como instituto, se llevó a cabo una rehabilitación de las instalaciones del matadero, trabajo por el cual recibieron el Premio Nacional de Arquitectura, siendo este el primer galardón del nuevo centro educativo de secundaria.

Tras él, diferentes entidades nacionales e internacionales han distinguido al IES Sefarad en numerosos ámbitos a lo largo de estos cuarenta años. Entre ellos destacan el premio Real Fundación de Toledo; el premio CreArte en 2011 por parte del Ministerio de Cultura; el primer premio del concurso de robótica Robocampeones en 2014; o el Label FrancEducation del Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de Francia, por su implicación en la enseñanza del idioma francés.

En este sentido, Cedenilla destaca que el IES Sefarad cuenta con el Bachibac, un programa de doble titulación que brinda al alumnado la posibilidad de alcanzar simultáneamente el título de Bachiller español y el diplôme du Baccalauréat francés al término de sus estudios secundarios postobligatorios, siendo uno de los cuatro centros de la región que lo tienen.

Actividades por su 40º aniversario

Con motivo de su 40º aniversario, el IES Sefarad ha organizado diferentes actividades desde esta próxima semana hasta final de curso, comenzando el miércoles 10 de diciembre a las 17:30 horas en el salón de actos con un ﻿acto de homenaje a los profesores que se jubilaron estando activos en el centro.

En él se quiere mostrar el reconocimiento de toda la comunidad educativa a la labor docente que desarrollaron en el centro a lo largo de su carrera profesional, no solo marcando a generaciones, sino también contribuyendo a construir la historia que hoy define a esta institución.

A partir de enero, se harán encuentros con antiguos alumnos para que les conozcan los alumnos actuales. «Tenemos artistas, políticos, profesores de universidad, directivos de empresas... Tenemos de todo y queremos que les cuenten sus experiencias a los alumnos de ahora», explica Cedenilla.

También habrá exposiciones de las actividades, premios y viajes que ha habido en el centro y, para finalizar, a final de curso se hará una «gran fiesta» con todas las familias, antiguos alumnos y todos los que se hayan relacionado con el centro durante estos 40 años.