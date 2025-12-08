Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este lunes 8 de diciembre

40 años de educación secundaria en el Casco de Toledo: «El IES Sefarad no es solo un trabajo, es parte de mi vida»

El único instituto público de secundaria del Casco histórico de Toledo celebra su 40º aniversario con diferentes actividades hasta final de curso

El bombero del Consorcio de Toledo que salvó a un vecino en Buenavista relata cómo fue el rescate: «Salté sin pensarlo»

Patio de recreo del Instituto de Educación Secundaria Sefarad
Patio de recreo del Instituto de Educación Secundaria Sefarad ABC

FRAN MALARA

Toledo

El Instituto de Educación Secundaria Sefarad, ubicado en pleno Casco histórico de Toledo, celebra este curso el 40º aniversario de su inauguración. El centro abrió sus puertas por primera vez en 1985 y, cuatro décadas después, se ha consolidado como uno de los ... centros educativos referentes en la capital regional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app