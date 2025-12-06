Suscribete a
El bombero que salvó a un vecino en Buenavista relata cómo fue el rescate: «Salté sin pensarlo»

Javier Rodríguez relata a ABC cómo se lanzó a un voladizo para evitar que un vecino herido cayera al vacío

La acumulación de basura en el piso incendiado en la ronda de Buenavista en Toledo complicó las labores de extinción

Javier Rodríguez fue el primer en intervenir en el siniestro, ese día libraba
Javier Guayerbas

Toledo

La mañana del lunes parecía rutinaria para Javier Rodríguez, bombero del Consorcio de Toledo. Acababa de dejar a sus hijos en el Colegio Público 'Garcilaso de la Vega', cuando, al girar la esquina, una explosión quebró la normalidad. Estaba a unos 200 metros del edificio ... donde, instantes después, comenzaría un incendio que se propagaría velozmente por uno de los pisos de la primera planta. A partir de ese momento, su día de libranza terminó en un acto de valentía que salvó la vida de un vecino atrapado.

