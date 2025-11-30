Suscribete a
Varios comercios del Casco Histórico de Toledo lanza la 'Ruta de Sellos' para dinamizar el sector en Navidad

Del 1 al 30 de diciembre, cualquier persona mayor de 14 años podrá recoger su Pasaporte Navideño en los comercios participantes y comenzar una ruta especialmente diseñada para dinamizar el pequeño comercio toledano en una de las épocas más especiales del año

Varios comercios del Casco Histórico de Toledo lanza la &#039;Ruta de Sellos&#039; para dinamizar el sector en Navidad

Varios comercios del Casco Histórico de Toledo ponen en marcha esta Navidad la 'Ruta de Sellos 2025', una iniciativa conjunta que invita a vecinos y visitantes a recorrer las tiendas del centro, descubrir su oferta y participar en un gran sorteo de bonos ... valorados en 10 euro en cada establecimiento adherido. Del 1 al 30 de diciembre, cualquier persona mayor de 14 años podrá recoger su Pasaporte Navideño en los comercios participantes y comenzar una ruta especialmente diseñada para dinamizar el pequeño comercio toledano en una de las épocas más especiales del año. Cada visita permite obtener un sello y avanzar hacia la meta final, ha informado la organización en nota de prensa.

