Premios Rojas: luces y nostalgias en una noche «muy musical»

La ilusión dibujada en el rostro y las mejores galas para no desentonar en una ceremonia que se convierte en única e irrepetible para los artistas y el público de Toledo. Es la fiesta del teatro en la ciudad, preparada con esmero por los responsables del Teatro de Rojas, para reconocer el trabajo «bien hecho» de los actores, grupos y directores, que año tras año, eligen el coliseo municipal para brindarnos el arte de actuar, en estado puro.

Pasadas las 20.30 horas de este viernes arrancó la ceremonia de entrega de estos premios que fueron presentados y acompasados por los ingeniosos músicos de «B Vocal», un grupo de Zaragoza que hizo las delicias de todos los asistentes y recibió más de una ovación por el respetable. Los artistas entonaron diferentes melodías «a capella», para ir anunciando así el paso a cada uno de los homenajeados.

De la mano de «B Vocal» se pudo escuchar «Mi gran noche», de Raphael, los fieros aullidos del «Rey León», «Proud Mary» de Tina Turner, y el recorrido operístico, con lo mejor de este género, que incluyó a «Norma», «Fígaro», «O sole mío» y «Funiculi, funiculá», entre otros. Todo acompañado con movimientos de cadera y guiños al auditorio, que reconoció al concluir la velada que ha sido una de las más originales, sobrias y rápidas de los últimos años.

El último, el mejor

Hay nostalgias y alegrías que llaman la atención y eso lo consiguió el actor José Luis Gil, elegido el mejor actor por «Cyrano de Bergerac», y que fue el último en subirse a las tablas del coliseo. En sus primeras palabras reconoció que el Rojas es un teatro bonito y, más bonito, cuando se vuelve para recoger un premio. «Dentro de una programación tan seleccionada, que me haya tocado un premio, es un placer. Soy un actor que recibe pocos galardones, por lo que con más motivo éste me lo quiero quedar», acercando a su pecho la estatuilla.

José Luis Gil, reconocido por su interpretación de Juan Cuesta, el presidente de la Comunidad de Vecinos en la serie de televisión «Aquí no hay quien viva», ha mostrado su lado nostálgico al reconocer que el premio no lo podrá compartir «con aquellos seres que ya no están y que me han marcado en mi trayectoria», dando paso a reconocer que viajó a Toledo acompañado de toda su familia.

Al hablar del personaje con el que ha conseguido ser considerado «el mejor actor del Rojas en 2017», tuvo palabras de reconocimiento para el director de la obra, Alberto Castrillo-Ferrer (que también recogió el premio a mejor dirección escénica) y a Ana Ruiz, que se puso en la piel de Roxane, para acompañarle en un espectáculo que ha recibido las mejores críticas de teatro.

Gil, que ha participado en la serie «Comisario», habló de Cyrano como uno de los personajes que han estado en su piel de actor. Afirmó que quería ser este personaje desde los 13 años, del que se enamoró desde su más tierna infancia.

«El tiempo cerró el círculo y se ha cumplido un sueño que he mantenido vivo desde mi más tierna infancia. Será quizá por la parte de Cyrano que poseo», manifestó mientras encaminaba sus pasos hacia el patio de butacas. El público compensó su sinceridad y cercanía con una cerrada ovación.

Los otros elegidos

A la velada también acudieron todos los ganadores de la XXVI edición. Uno de los más emocionados fue el director de la compañía La Tartana Teatro, que se alzó con el premio al mejor espectáculo infantil y familia por «El guardián de los cuentos». En su intervención, reclamó más apoyo para el teatro y acercar este arte a las escuelas.

El director Sergei Radchenko agradeció en un español, con acento ruso, la concesión del galardón por el mejor espectáculo de danza. Reconoció que en España se valora la danza clásica y a «los españoles les gusta bailar». Radchenko fue el encargado de traer hasta Toledo «El lago de los cisnes», obra con la que recibió el Premio Rojas.

Si hubo otro momento mágico en la fiesta del teatro fue la entrega del premio especial al director del IES Princesa Galiana, Ángel Rodríguez, que asistió junto al profesor Javier Calzada y los alumnos Javier López y Laura García. El director reclamó el apoyo de las autoridades y que se fomente la practica del teatro entre los estudiantes.

Poco a poco, fueron desfilando por el escenario del Rojas todos los ganadores y tan solo se echó de menos la presencia de la popular actriz Carmen Machi, que encarnó a Sor Angela en el montaje «La autora de las Meninas». La artista escribió un mensaje que fue leído por el director de la obra Ernesto Caballero.

En la carta pidió disculpas por su ausencia y agradeció a los espectadores «por ofrecerme este premio especial» que cosechó gracias a Sor Angela, «una mujer de la que tanto he aprendido». Un nuevo aplauso cerró esta ceremonia, mientras la música de «B Vocal» retumbaba en el teatro.