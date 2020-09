Coronavirus Dimite al completo el equipo directivo de un IES en Daimiel Aseguran que no puede garantizar todas las medidas de seguridad del Covid

El equipo directivo del IES Juan D’Opazo, de Daimiel (Ciudad Real), ha presentado su dimisión a la Delegación Provincial de Educación, al asegurar que no puede garantizar todas las medidas de seguridad para prevenir los contagios de la Covid-19 antes del inicio del curso. Así lo comunicaron a las familias, al alumnado y al profesorado de la comunidad educativa del IES en un carta en la que explican que han puesto sus cargos a disposición de la Delegación de Educación de Ciudad Real.

En su carta, el equipo directivo explica que ha tomado esta decisión «después de haber intentado llevar a cabo una organización del centro a través del Plan de Inicio de curso y durante los meses de verano y de septiembre para garantizar las medidas de seguridad y de protección educativo-sanitarias y no haber conseguido los recursos materiales y humanos necesarios para esta acción».

Explican también que «al obligarnos a iniciar el curso de manera presencial con todos los alumnos el lunes 14 de septiembre, es por lo que este equipo directivo ha tomado esta decisión porque no quiere ser responsable de esta situación tal y como está en la actualidad».

No obstante, apuntano que «seguirán colaborando y atendiendo hasta que se autorice esta dimisión», obedeciendo a la instrucción que les han enviado la Inspección Educativa de Ciudad Real. Así, el lunes 14 de septiembre, en el IES Juan D’Opazo se atenderá a todo el alumnado de manera presencial a partir de las 10:20, incluyendo al alumnado de 2º A, B, C y de 4º de ESO, «aunque no garantizamos el metro y medio de separación en el aula y no nos hacemos responsables de esta situación».

Por último, en su carta, aseguran que «las familias debían de ser informadas de esta situación y adoptar la decisión que estimen conveniente».