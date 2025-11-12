Suscribete a
Juicio al fiscal general
Día clave: declaran once agentes de la UCO y el propio García Ortiz
Los grupos replican a Sánchez tras su comparecencia con la corrupción en el foco

El Sescam podrá sancionar a los agresores de sanitarios que ya tengan una condena judicial

En 2024 hubo 687 incidentes en Castilla-La Mancha, de las cuales 19 fueron agresiones físicas a sanitarios

Agresiones a sanitarios en Castilla-La Mancha: en 2024 hubo 692 incidentes, casi dos episodios violentos al día

Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, en directo: última hora de hoy

Profesionales sanitarios concentrados a las puertas de un centro sanitario frente a las agresiones
E. Bustos

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) apuesta por la creación de un procedimiento administrativo propio que permita sancionar a las personas que agredan a profesionales sanitarios, incluso en aquellos casos en los que dichas conductas ya estén tipificadas como delito y cuenten con una resolución judicial.

