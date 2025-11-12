El Sescam podrá sancionar a los agresores de sanitarios que ya tengan una condena judicial

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) apuesta por la creación de un procedimiento administrativo propio que permita sancionar a las personas que agredan a profesionales sanitarios, incluso en aquellos casos en los que dichas conductas ya estén tipificadas como delito y ... cuenten con una resolución judicial.

Así lo ha anunciado el director general de Recursos Humanos del Sescam, Íñigo Cortázar, quien ha señalado que el objetivo es que esta medida pueda hacerse efectiva en 2026, mediante su inclusión en la ley de acompañamiento a los presupuestos regionales.

Según ha explicado Cortázar, se trataría de una modificación legislativa que permitiría que las infracciones constitutivas de delito pudieran ser también objeto de sanción por la vía administrativa.

El responsable de Recursos Humanos ha recordado que esta propuesta surge a raíz del intento de homicidio ocurrido en 2018 en la localidad de Camarena (Toledo). En ese caso, el agresor fue absuelto debido a las eximentes valoradas por el juez, lo que impide al Sescam imponerle ninguna sanción administrativa.

«Actualmente, si un juez o tribunal determina que una infracción constituye delito, el Sescam no puede aplicar sanciones desde su ámbito como administración sanitaria mediante un procedimiento sancionador», ha detallado Cortázar.

El director general ha subrayado que el objetivo de esta reforma es evitar situaciones de impunidad y reforzar la protección de los profesionales sanitarios. «Nos gustaría poder actuar también desde la vía administrativa contra ese tipo de agresiones, como la sufrida en Camarena, que dejó secuelas importantes en el profesional afectado», ha concluido.

Asimismo, ha añadido que se va a iniciar un proceso de selección de la figura del director de Seguridad del Sescam, que será la persona encargada de coordinar las políticas de protección de los profesionales, que se implanta "por primera vez en todo el Sistema Nacional de Salud".

687 incidentes en 2024

En el año 2024, en Castilla-La Mancha ha habido 687 incidentes, de las cuales 19 han sido agresiones físicas a sanitarios, un número que desciende respecto a 2023, cuando se registraron 20, datos que se quedan reflejados en el registro de episodios conflictivos (REC) del Sescam. De estos incidentes, 147 han acabado en un procedimiento sancionador y "otras han acabado en denuncia", ha puntualizado Cortázar.

El 33% de personal médico ha recibido agresiones en el último año, el 29% corresponden al personal de enfermería, un 4% las sufren celadores, o un 14% las padecen el personal administrativo.

En cuanto al género de los sanitarios agredidos, el 76% de los profesionales son mujeres y el 22% hombres y, el 48% están entre los 35 y los 55 años, el 22% son mayores de 55 y el 30% menores de 35.

Sobre un posible perfil de la persona agresora, el director de Recursos Humanos del Sescam ha explicado que se puede concluir que "no hay un perfil criminalístico".

El informe de agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud, elaborado conjuntamente por el Ministerio de Sanidad y por las 17 comunidades autónomas, la tasa de agresiones por cada 1.000 profesionales en Castilla-La Mancha desciende de 16,48 en 2023 a 16,13 en 2024.

Esta tasa también desciende en la Atención Primaria, de 28,81 por 1.000 profesionales a 28,02 en el año 2024. Esta tasa "es un 34% inferior a la media del Sistema Nacional de Salud".

Cortázar ha indicado que desde el Sescam no se conforman ni van a dejar de trabajar para proteger a los profesionales "con el objetivo irrenunciable de conseguir el objetivo de agresiones cero".