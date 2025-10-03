El PP acusa a Page de condenar a Castilla-La Mancha a un «infierno fiscal» y de alejarla de la renta media nacional y europea

El portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha acusado este viernes al presidente autonómico, Emiliano García-Page, de condenar a la región a un «infierno fiscal» que está alejando cada vez más a los castellanomanchegos de la renta media nacional y europea.

Serrano ha advertido de los «gravosos efectos» de las políticas socialistas sobre el PIB per cápita y la renta disponible de las familias. Según ha señalado, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que la renta per cápita en Castilla-La Mancha se sitúa 6.045 euros por debajo de la media nacional y 13.282 por debajo de la europea, lo que coloca a la comunidad como la quinta por la cola en el conjunto del país.

«Una tendencia desde que Page gobierna que no es nada halagüeña. En tan solo un año hemos aumentado esa brecha a nivel nacional en 835 euros. Es decir, que todas esas políticas que está implantando Page y las que se está negando a implantar están haciendo que cada año los castellanomanchegos seamos más pobres en comparación con el resto de los españoles y europeos», ha afirmado.

El diputado del PP ha indicado que desde 2015 la brecha con la media nacional se ha incrementado en más de 1.100 euros y con la europea en 2.400, lo que supone un empeoramiento superior al 22%. Además, ha lamentado que Castilla-La Mancha haya sido la última comunidad autónoma en recuperar el PIB per cápita desde 2019, con un avance «mucho más lento» que el del resto de territorios.

Serrano ha destacado también que la renta media bruta en la región es la antepenúltima más baja del país, «con una diferencia de más de 14.000 euros respecto a Madrid, lo que refleja un efecto frontera cada vez mayor» por la falta de competitividad fiscal.

El 65,7% de los parados de la región son mujeres

En materia laboral, ha alertado de que el 65,7% del desempleo registrado en la comunidad corresponde a mujeres, con más de 46.000 mayores de 45 años sin trabajo, y ha criticado que solo un 34,4% de las trabajadoras cuentan con contratos indefinidos a tiempo completo. «Se confirma lo que venimos denunciando desde hace tiempo y es que el mercado laboral en Castilla-La Mancha, más allá de los golpes en el pecho de Page, es un mercado en el que prima la precariedad y la desigualdad, con tres trimestres consecutivos de aumento del desempleo y la tasa de emancipación juvenil más baja del país», ha subrayado.

El parlamentario popular ha recordado además que 730.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en la región y ha denunciado que «somos la comunidad autónoma con la mayor inflación acumulada en los últimos cinco años, con una escalada de precios del 27,1%, que en el caso de los alimentos supera el 45%». Todo ello, ha asegurado, ha provocado una pérdida de poder adquisitivo de más del 13%.

«Con Page no solamente no estamos aumentando nuestra riqueza, nuestra renta disponible, ni siquiera estamos estancados, es que estamos perdiendo poder adquisitivo a marchas forzadas, estamos perdiendo renta per cápita cada año y aumentando la brecha respecto a la media nacional y respecto a la media europea», ha sentenciado.

En este contexto, Serrano ha recordado que en Castilla-La Mancha el llamado «día de la liberación fiscal» ha pasado del 30 de julio al 19 de agosto en tan solo un año. «Un infierno fiscal que se une al infierno fiscal que ya de por sí tenemos que soportar con Pedro Sánchez, con esas 97 subidas de impuestos que nos hacen ser uno de los territorios con peor competitividad fiscal y donde peor clima existe para la inversión y para la generación de riqueza y empleo», ha zanjado.