Castilla-La Mancha fue la cuarta región que más creció en 2024, aunque su PIB per cápita sigue por debajo de la media

Castilla-La Mancha cerró 2024 como la cuarta comunidad autónoma con mayor crecimiento económico, con un avance del 3,7% de su Producto Interior Bruto (PIB), según los datos de la Contabilidad Regional de España publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La región se situó así dos décimas por encima de la media nacional (3,5%) y solo por detrás de Murcia (4,5%), Canarias (4,4%) y Baleares (4,2%).

En total, quince comunidades autónomas crecieron en 2024 a tasas superiores al 3%, seis de ellas por encima de la media nacional. Madrid, País Vasco y Navarra lideraron el PIB per cápita, con cifras muy superiores al promedio.

Tras conocerse los datos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, publicaba un mensaje en sus redes sociales en el que valoró positivamente el resultado. «El dato de que en Castilla-La Mancha crecemos por encima de la media nacional no es solo técnico: es una diferenciación positiva que refleja el esfuerzo colectivo, genera confianza para las empresas y respalda nuestro estilo de trabajo basado en el diálogo, el acuerdo y la estabilidad», escribió.

El jefe del Ejecutivo regional aseguró además que «tenemos las bases para seguir construyendo un futuro próspero y con más oportunidades», vinculando el avance económico a la estabilidad institucional de la comunidad.

Una brecha en el PIB per cápita

Pese al buen comportamiento del PIB en 2024, Castilla-La Mancha mantiene un PIB por habitante muy por debajo de la media nacional y europea. El dato regional se situó en 26.588 euros, más de 6.000 euros menos que la media española (32.633 euros) y muy lejos de los 39.870 euros de la Unión Europea.

En el ranking autonómico, la región continúa en la parte baja, solo por delante de Andalucía (24.566 €), Extremadura (25.227 €), Ceuta (23.228 €) y Melilla (21.128 €). En el extremo opuesto, la Comunidad de Madrid volvió a liderar el PIB per cápita en 2024 con 44.755 euros por habitante, seguida del País Vasco (41.016 €) y Navarra (39.076 €).

En términos relativos, el PIB per cápita de Madrid fue un 37,1% superior a la media nacional, el del País Vasco un 25,7% mayor y el de Navarra un 19,7% por encima. En cambio, los de Melilla y Ceuta se situaron un 35,3% y un 28,8% por debajo, respectivamente, mientras que Andalucía y Extremadura quedaron un 24,7% y un 22,7% por debajo del promedio español.

De los peores datos en 2023 a los mejores en 2024

El contraste con la evolución reciente es significativo. En 2023, y según la revisión publicada por el INE en septiembre, Castilla-La Mancha se situó a la cola del crecimiento económico junto a Murcia, con apenas un 0,6%, mientras que la media nacional se quedó en el 2,5%.

Un año antes, en 2022, el crecimiento de la región fue del 3,2%, cifra también revisada por el INE en su última actualización. Ese dato quedó muy por debajo de la media española, que alcanzó el 6,4% gracias al fuerte rebote tras la pandemia.