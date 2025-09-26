El PP acusa a la Junta de «descoordinación y falta de medios» en la gestión del incendio del Pico del Lobo (Guadalajara)

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha denunciado la «bochornosa e irresponsable» gestión del Gobierno regional en relación con el incendio del Pico del Lobo, que ya ha calcinado más de 1.300 hectáreas de la Sierra Norte de Guadalajara.

El diputado regional Nacho Redondo aseguró que «existen pruebas documentales» que demuestran que el fuego se detectó a las 5:38 horas de la madrugada del domingo y que a las 5:56 se realizó la primera llamada al 112 con coordenadas GPS y fotografías. Sin embargo, la versión oficial de la Junta fija el inicio del incendio a las 08:13 horas, «lo que evidencia una diferencia de más de dos horas en las que no se actuó con la diligencia necesaria», criticó.

Según Redondo, el ciudadano que dio la alerta «aportó todos los datos posibles e incluso se ofreció a colaborar, pero se encontró con un 112 que confundió la ubicación y unos bomberos que, horas después, aún buscaban el fuego en zonas equivocadas». En este sentido, reprochó que los equipos de extinción «carecieran de cartografía adecuada y tuvieran que recurrir a Google Maps para localizar el incendio».

Retenes desactivados y medios insuficientes

El diputado popular denunció que en el momento del incendio solo el 29% de los medios estaban operativos en Guadalajara, tras la desactivación de varios retenes días antes. Mientras tanto, «brigadas cercanas al incendio estaban ocupadas en labores de desbroce para justificar subvenciones europeas y no pudieron intervenir a escasos kilómetros del fuego». «Se pidió incluso a los retenes que acudieran de forma voluntaria por falta de personal interino, ya que hay camiones que operan únicamente con tres personas», añadía Redondo.

El PP ha recordado que incluso el sindicato CCOO calificó la gestión como «negligente» y pidió la dimisión de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. Redondo reprochaba además la actitud del delegado provincial, Rubén García, que «mientras el fuego se propagaba, en vez de estar coordinando desde su despacho o en el lugar de los hechos, se encontraba celebrando una moción de censura con el PSOE».

«La consejera Mercedes Gómez se preguntaba en prensa quién debía estar en un incendio, si ella o los medios de extinción. Nuestra respuesta es clara: todos tienen que estar donde les corresponde, en su puesto de trabajo y no de fiesta mientras el monte se quema», afirmaba el diputado regional.

Nacho Redondo, diputado del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha

Ante esta situación, los populares avanzaron que exigirán en las Cortes regionales la transcripción completa de las llamadas y comunicaciones al 112 desde las 5 horas del domingo, la reactivación inmediata de todos los retenes y el refuerzo de los medios en la provincia de Guadalajara, así como la asunción de responsabilidades políticas por una gestión que permitió que «un incendio que podía haberse quedado en conato arrase más de 1.300 hectáreas de alto valor ecológico».

«El Gobierno socialista ha fallado en lo esencial: proteger nuestros montes y dar seguridad a los vecinos. Ha actuado tarde, con medios insuficientes y de forma descoordinada. El resultado es una catástrofe medioambiental que se podía haber evitado», concluyó Redondo.