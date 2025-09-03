Page desmonta a Sánchez y su fórmula unilateral para financiar a Cataluña: «No es un planteamiento progresista ni de izquierdas»

La financiación autonómica y los populismos en el marco de la Unión Europea y de la política española han centrado la intervención del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la inauguración del curso 'De la idea a la acción: los 30 años del Comité de las Regiones y la evolución de la política de cohesión' organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en el Palacio de la Magdalena de Santander.

«Lo que defendemos para las personas y para las empresas, es decir, que paguen por beneficios, resulta que no vale para los territorios», ha señalado el presidente regional para desmontar una vez más la fórmula unilateral del Gobierno de España con Cataluña en materia de financiación autonómica. «No es un planteamiento progresista ni de izquierdas, es incoherente, además, porque en Bruselas decimos lo contrario«, ha indicado.

En este sentido, Page ha expuesto que el concepto 'cohesión' que vertebra las políticas de la Unión Europea «parte de la base de que en Europa paga más el que más tiene y recibe más el que menos tiene» por lo que «no vamos a tolerar que en España se rompa la progresividad en el reparto de la riqueza que sí defendemos en Bruselas, es una contradicción«.

El responsable autonómico ha compartido estas declaraciones con los asistentes al curso de la UIMP y con Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía; Alfonso Rueda, presidente de Galicia; y María José Sáenz de Buruaga, jefa del Ejecutivo cántabro. Todos ellos presentes en la jornada inaugural.