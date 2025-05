Page ve coherente la nueva sentencia del Supremo sobre el Tajo: «Es un broche extraordinario, el trasvase es historia«

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado, tras una nueva sentencia del Tribunal Supremo que apunta a la necesidad de establecer las medidas para garantizar un mayor caudal ecológico en el río Tajo a su paso por la provincia de Toledo, que el Alto Tribunal «está siendo coherente» con este sexto pronunciamiento en la misma línea. «El Supremo no solo está siendo coherente sino claro a la hora de decir que no se necesitan más sentencias, que ya hay cinco que ha ganado Castilla-La Mancha, que nos ha costado muchísimo tiempo, esfuerzo y muchísimos golpes políticos».

Para el presidente regional lo que está diciendo el Supremo ahora es que se se tienen que cumplir, «que lo contrario es desacato y que además no vale subterfugios ni ambigüedades, que se necesitan caudales ecológicos y además con urgencia, que no se aplica para que lo decidido por el Supremo luego las comunidades autónomas lo vayan difiriendo en el tiempo como para que se diluya, que si el Supremo ha dicho que los caudales tienen que ser para el 27 y tienen que ser los que son, se tiene que aplicar y y me parece que es una nueva sentencia que viene a poner un broche un broche extraordinario y blinda una posición irreversible», ha añadido.

«Se pongan como se pongan, el trasvase es historia tal y como se concibe. Y hay que conceptuarlo ahora como un elemento complementario para Levante, en ningún caso como un elemento básico», ha aclarado García-Page, para quien se tiene que abrir paso el terreno de la desalación y de otras alternativas de consumo de agua. «No no hay vuelta de hoja. El Supremo lo tiene muy claro, en Castilla-La Mancha se lo hemos hecho ver».

Noticia Relacionada El Supremo tumba la implantación progresiva de los caudales ecológicos del Tajo y obliga a aplicar ya los previstos en 2027 F. Franco El fallo anula el régimen escalonado del actual plan de Cuenca 2022–2027 y exige al Gobierno aplicar de inmediato los caudales previstos para zonas protegidas. La decisión judicial también tiene implicaciones para el régimen de explotación del trasvase.

Según el jefe del Ejecutivo autonómico, es un gran éxito de Castilla-La Mancha, «que hemos defendido no solo yo, también los presidentes Barreda y Bono. Ahora estamos viendo los frutos. ¿Hemos conseguido el 100%? No, pero hemos conseguido mucho», ha argumentado y no descarta seguir avanzando en esa dinámica. «Lamentablemente el cambio climático está despejando muchas incógnitas y mucha demagogia. La falta de agua, aunque ahora nos haya llovido mucho, deja en evidencia toda la demagogia y el populismo que se ha hecho en torno al traspaso. El Partido Popular votó a favor del traspaso, ¿qué opinión le merece y en qué situación queda precisamente el PP en nuestra comunidad autónoma?»

«Yo creo que las gentes del Partido Popular tendrían que conocer mejor a su tierra. Les diría que intenten hacer lo que he hecho yo toda mi vida, que no soy ni el mejor ni ni el más listo, pero que es ser coherente y decir lo mismo en Toledo que en Madrid. Decirlo y y luchar por ello».

«No se puede jugar con ambigüedades y con incoherencias. Es doloroso que el Partido Popular de Murcia cierre filas para Murcia y el Partido Popular de Castilla La Mancha cierre filas también para Murcia. Luego pueden firmar acuerdos y decir que están en en el pacto del agua, pero francamente es evidente que algunos a esos documentos le damos mucha importancia y para otros es simplemente una coartada«.