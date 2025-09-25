Page alerta de que más de 200 empresas no pueden instalarse en España por falta de red eléctrica: «Es un problemón de vergüenza»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtió en la Asamblea de la Mesa del Turismo de España de la gravedad de la situación que atraviesa el país por el déficit de la red eléctrica disponible para nuevas inversiones. «Que España tenga a más de 200 grandes proyectos empresariales que quieren instalarse en España y no pueden porque le falta luz, es un problemón de vergüenza para mí. Pero el problema de verdad sería que no quisieran instalarse empresas», ha afirmado.

Page recordó que el país cuenta con un amplio potencial de producción energética, pero insistió en la urgencia de mejorar las conexiones de red para no frenar la llegada de nuevas compañías. «Afortunadamente producimos muchísima energía, nos sobra mucha energía, podemos ser un país soberano energéticamente y eso es como el 20% de la competitividad de España y de cualquier país. Bueno, pues que se haga rápido», ha reclamado durante su intervención.

El presidente señaló que lleva tiempo alertando sobre esta cuestión y subrayó que el verdadero riesgo no está en tener empresas esperando, sino en que decidan marcharse.

«Lo llevo reclamando hace ya mucho tiempo, que nos estamos quedando sin red y que tengamos a muchas empresas esperando instalarse, bueno, es un problemón, pero el problemón de verdad sería tener a 200 que se están marchando», concluyó.