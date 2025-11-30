Suscribete a
Manifestación del PP contra el Gobierno de Sánchez en Madrid

Juzgan este lunes en Albacete a un hombre para el que piden 8 años por violar a su sobrina menor durante 6 años

La escena que se repitió desde que la menor tenía seis años hasta que menstruó por primera vez, a los doce

Juzgan en Albacete a un hombre acusado de agredir sexualmente a una amiga de su hijo, ambos menores

El juicio tendrá lugar en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete
Toledo

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará a N.P.J.B este lunes, 1 de diciembre, por abusar durante seis años de su sobrina menor de edad, cometiendo un presunto delito sexual por el que la Fiscalía ha pedido 8 años de cárcel.

El ... texto de acusación detalla que el procesado vivía con la abuela de la menor, y aprovechaba cuando sus padres la dejaban de visita para agredirla sexualmente. Las noches en que se quedaba a pernoctar en ese domicilio, el hombre se introducía en su dormitorio y se la llevaba a su habitación en brazos.

