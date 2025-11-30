Juzgan en Albacete a un hombre acusado de agredir sexualmente a una amiga de su hijo, ambos menores

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará este martes, 2 de diciembre, a A.J.C.G., acusado de agredir sexualmente en varias ocasiones a una amiga de su hijo, ambos menores de edad en el momento de los hechos. El Ministerio Público solicita ... para él diez años de cárcel por un delito de agresión sexual a menor.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a julio de 2018, cuando el procesado recogía a su hijo y a la amiga de este a la salida de la escuela de verano y los llevaba a comer a su domicilio. Como era conocido de los padres de la víctima y ellos terminaban su jornada laboral más tarde, era habitual que la menor pasara las tardes laborables en la vivienda del acusado junto al niño, hasta que su familia acudía a recogerla.

La Fiscalía sostiene que, en al menos cinco ocasiones, el hombre habría aprovechado la hora de la siesta —cuando los menores descansaban en la misma cama— para cometer las agresiones, creyendo que ambos estaban dormidos. La menor no decidió denunciar hasta dos años después, tras asistir en su instituto a una charla sobre violencia sexual que la animó a contar lo ocurrido.