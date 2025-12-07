El Gobierno de Castilla-La Mancha pide en Europa inversión, recursos y una normativa que garanticen la accesibilidad universal en las regiones

Suscribete a
Delegación que se ha trasladado a Bruselas
Delegación que se ha trasladado a Bruselas JCCM

ABC

Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido a las instituciones europeas inversión, recursos y normativa que garanticen la accesibilidad universal aplicada a la realidad de las regiones, según ha explicado el comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero.

Según ha informado la Junta ... en nota de prensa, Escudero está en Bruselas, junto a representantes del Tercer Sector de la región, para trasladar el compromiso de Gobierno de Castilla-La Mancha y las demandas del sector a las instituciones europeas y a la Comisión Europea.

