El Gobierno de Castilla-La Mancha pide en Europa inversión, recursos y una normativa que garanticen la accesibilidad universal en las regiones

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido a las instituciones europeas inversión, recursos y normativa que garanticen la accesibilidad universal aplicada a la realidad de las regiones, según ha explicado el comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero.

Según ha informado la Junta ... en nota de prensa, Escudero está en Bruselas, junto a representantes del Tercer Sector de la región, para trasladar el compromiso de Gobierno de Castilla-La Mancha y las demandas del sector a las instituciones europeas y a la Comisión Europea.

«Hemos podido hablar de la importancia de los fondos de cohesión para luchar contra la pobreza y la exclusión social, la discapacidad y la ruralidad y de lo fundamental que es el impulso social en la generación empleo, de cohesión y vertebración del territorio», ha señalado Escudero. Además, ha explicado que también han tratado cómo aportar un apoyo de calidad real a las personas con discapacidad y a sus cuidadores en el lugar de trabajo y en la comunidad. Noticia Relacionada Inversión de 80.000 euros del Gobierno de Castilla-La Mancha para impulsar el folclore y las bandas de música Mercedes Vega Apoyo económico con el fin de preservar las tradiciones con la mirada puesta en la Enciclopedia del Folclore y el Congreso Regional de Bandas Asimismo, el comisionado para la Accesibilidad ha informado que les han trasladado la importancia de garantizar el acceso a una vivienda asequible para luchar contra la exclusión residencial y la pobreza energética a la que se ven expuestas en ocasiones de las personas con discapacidad. Por último, han abordado la importancia de asegurar la accesibilidad de las personas mayores atendiendo al envejecimiento de manera integral y la soledad no deseada; así como la necesidad de impulsar la solidaridad intergeneracional. La delegación que se ha trasladado a Bruselas junto al comisionado para la Accesibilidad, por parte del Tercer Sector está integrada por representantes de la Mesa del Tercer Sector de la región, EAPN CLM, ONCE, la coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha, CERMI CLM, la Plataforma de Voluntariado de Castilla-La Mancha, la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de la región y ACESCAM.

