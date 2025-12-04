La presidenta de Asaja Toledo, nombrada miembro de la Mesa del Comité de Mujeres de la confederación agrícola europea

La presidenta de Asaja Toledo y de Asaja Mujeres, Blanca Corroto, ha sido elegida miembro de la Mesa del Grupo de Trabajo del Comité de Mujeres del Comité des organisations professionnelles agricoles-Comité général de la coopération agricole de l'Union européenne (Copa- ... Cogeca), confederación que agrupa a los productores agrícolas a nivel europeo.

Desde la organización agraria destacan el espacio clave de representación agraria en Bruselas, apuntando que Corroto ha sido elegida con 53 votos, tal como han trasladado en nota de prensa.

Corroto ha destacado «la necesidad de dar visibilidad a las mujeres en el sector primario«, subrayando que desde Asaja Mujeres se trabaja precisamente en esa línea, apostando por la presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos del sector.

Blanca Corroto también ha destacado la importancia de la familia, que es uno de los pilares más fundamentales del modelo agrario europeo.

La nueva Mesa del Comité de Mujeres del Copa-Cogeca estará presidida por Francesca Gironi (Coldiretti, Italia). Las vicepresidencias han sido asumidas por Viktoria Östlund (LRF, Suecia) y Teresa Roche (IFA, Irlanda). Hanna Chodkowska (KRIR, Polonia) ha sido elegida junto a Blanca Corroto como miembro de la Mesa.