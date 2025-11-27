Inversión de 800.000 euros del Gobierno de Castilla-La Mancha para impulsar el folclore y las bandas de música

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha firmado convenios con las federaciones regionales de folclore y bandas de música «en apoyo de las tradiciones y en la protección y difusión de los elementos culturales e identitarios de Castilla La Mancha«. Así lo ha dicho ... este jueves el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, quien ha estado acompañado por la viceconsejera, Carmen Teresa Olmedo; el presidente de la Federación Regional de Folclore, Raúl Muela, y el presidente de la Federación Regional de Bandas de Música, Jorge Bustamante.

Esta firma ha estado presidida por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, quien ha estado acompañado por los presidentes de ambas federaciones, Raúl Muela y Jorge Bustamante, respectivamente y la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo.

Amador Pastor ha explicado que estos acuerdos, que fueron suprimidos en la legislatura de 2011 a 2015, son un compromiso que asumió el presidente Emiliano García-Page. Dotados con 400.000 euros cada uno, servirán para sacar adelante la actividad ordinaria de las federaciones pero también eventos de gran relevancia como las jornadas jornadas de folclore de Castilla La Mancha, que este año cumplen su 27 edición.

Noticia Relacionada El 'Mayo Manchego' de Pedro Muñoz, uno de los festivales de música folclórica «más significativos» ABC La ronda del 'Mayo Manchego' fue declarada el pasado año por el Ejecutivo autonómico Bien de Interés Cultural en la categoría de Bien Inmaterial

En el caso de la Federación de Folclore, Pastor ha detallado que las actividades que desarrolla son coincidentes con los objetivos de conservación, protección y enriquecimiento del patrimonio cultural inmaterial de Castilla-La Mancha. Y la cantidad destinada en el acuerdo servirá como revulsivo para las 72 agrupaciones que conforman la federación, con las que han trabajado en la elaboración de la Enciclopedia del Folclore cuyo tercer tomo verá la luz a principios de 2026.

Este proyecto cuenta con vídeos de grupos folclóricos de las cinco provincias de la región grabados en diferentes enclaves patrimoniales singulares como los parques arqueológicos de Libisosa, Alarcos o Segóbriga, el yacimiento de la Motilla del Azuer o enclaves como los molinos de Alcázar de San Juan, los silos de Villacañas o Santa María de Melque, entre otros.

Además el consejero ha informado de que las obras del Centro Regional del Folclore en Ciudad Real, con un importe de 2,8 millones, verán la luz el próximo año.

Los 400.000 euros de la Federación de Bandas de Música llegarán a más de 140 bandas que existen en la región y engloban a más de 150.000 personas, que realizan más de 3.220 actuaciones a lo largo del año. Con este acuerdo, se pretende colaborar en el Congreso Regional de Bandas, como espacio de encuentro, formación y promoción del sector musical en Castilla-La Mancha.

'De Raiz' y un gran musical

Por otro lado, desde el Centro Regional de Formación y Profesorado se ha abierto una nueva línea de formación llamado 'De Raiz' para que los profesores, dentro de las aulas, puedan desarrollar y trabajar la cultura popular desde los centros educativos.

'De raíz', es «una apuesta firme desde el ámbito educativo, vincula la innovación, la escuela con su entorno, el aprendizaje con la emoción y lo más importante, nos ayuda a construir y a fortalecer más el sentimiento de comunidad«, ha indicado Amador Pastor, y ha añadido que el alumnado valorará aún más el patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, sus manifestaciones tradicionales y el desarrollo de habilidades artísticas. »Y sobre todo queremos apoyar en investigación y en documentación sobre el origen y el significado de las tradiciones populares, estamos creando materiales que nos van a ayudar a difundir el folklore regional«, ha subrayado el consejero.

La segunda edición de este proyecto (la primera se celebró en Consuegra) tendrá lugar en la primavera de 2027 y en ella se formarán unos 130 docentes. Todo culminará en un certamen final en el que se mostrarán los proyectos elaborados por los centros y que están relacionados con la música, danzas, bailes tradicionales, canciones y juegos populares. «Celebraremos un gran musical en el que tendrán participación las bandas y los grupos folclóricos para mostrar a la ciudadanía el trabajo que se está haciendo conjuntamente con ambas federaciones, también con el alumnado de Castilla-La Mancha que ha sido formado previamente por nuestro profesorado«, ha concluido el consejero de Educación y Cultura.