La Fiscalía pide más de siete años de cárcel para un hombre acusado de maltratar y agredir sexualmente a su pareja en Albacete

La Fiscalía ha solicitado una pena de siete años y cinco meses de prisión para un hombre acusado de maltratar y agredir sexualmente a su pareja sentimental en Albacete, en el marco de una relación que se prolongó durante varios años de convivencia en el domicilio del procesado. El juicio está señalado para el próximo martes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Albacete.

Según recoge el escrito de acusación, los hechos se remontan a abril de 2019, cuando comenzó la relación entre el acusado y la víctima. Durante este tiempo, el hombre habría sometido a su pareja a «constantes malos tratos» que incluían insultos, vejaciones y agresiones físicas, aunque estas últimas no llegaron a causar lesiones concretas. La situación generó, de acuerdo con la Fiscalía, una «atmósfera de violencia, temor, control, menosprecio y humillación».

El ministerio público detalla que el procesado, movido por los celos, llegó a llamar al sobrino de la víctima para conocer en todo momento dónde se encontraba y con quién. En este contexto, le manifestó que «es costumbre de los españoles decidir con quién sale y a dónde va» su mujer, reforzando así una dinámica de control y sometimiento.

La acusación sostiene que el hombre exigía a su pareja a mantener relaciones sexuales incluso cuando ella no quería, argumentando que estaba «obligada» porque «él la mantenía económicamente y le proporcionaba un lugar donde vivir».

En uno de estos episodios, tras casi un año de relación, la negativa de la mujer a acostarse con él derivó en un estallido de violencia: el acusado rompió varios platos, la agarró del brazo para intentar echarla de casa y, cuando ella fue a recoger algunas pertenencias al dormitorio, la tiró sobre la cama para realizarle tocamientos por encima de la ropa pese a la resistencia de la víctima.

Trastorno ansioso-depresivo

El relato de la Fiscalía añade que, tras este episodio, el procesado llegó a encerrarla en el vestidor de la habitación durante unos veinte minutos. Como consecuencia del maltrato continuado, la mujer sufre actualmente un trastorno adaptativo mixto con sintomatología ansioso-depresiva.

Por estos hechos, el ministerio fiscal considera al acusado responsable de un delito de maltrato físico y psíquico en el ámbito familiar, un delito leve continuado de injurias y vejaciones, un delito de coacciones también en el ámbito familiar y un delito de agresión sexual. La suma de las penas solicitadas asciende a siete años y cinco meses de cárcel.