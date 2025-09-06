Juicio en Toledo por la pérdida de un ojo tras una pelea con una porra en Sonseca

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará este próximo martes, 9 de septiembre, al acusado de lesionar a un vecino de Sonseca durante un encuentro violento y golpearle con una porra en la cara causándole la pérdida de un ojo.

Según el escrito de la Fiscalía, sobre las 18:45 horas del día 13 de septiembre del año 2019, uno de los procesados, ya fallecido, acudió a un establecimiento hostelero donde «estuvo molestando a la pareja sentimental» de uno de los implicados, motivo por el cual fue increpado por este, iniciándose una pelea entre ambos hasta que uno de ellos abandonó el lugar, no sin antes arremeter con patadas contra la puerta del establecimiento, causando desperfectos en la misma.

Aproximadamente una hora después de los hechos anteriores y motivado por la voluntad de buscar venganza por lo sucedido, como recoge la Fiscalía, el ya fallecido se personó nuevamente en el bar portando una porra, abandonando el lugar tras no encontrar allí al otro implicado. Acto seguido, se dirigió al taller de coches regentado por su víctima, donde empotró su furgoneta contra la puerta del establecimiento, abandonando inmediatamente el lugar.

Avisado el procesado de lo sucedido, se personó en su taller, donde ya sobre las 20:00 horas volvió a llegar su enfrentado, quien se apeó de su vehículo con la misma porra en la mano. En el momento en que abrió la puerta del taller una mujer, el procesado ya fallecido comenzó a golpearla con la porra en la cara.

Ante los gritos de ella, el procesado corrió en su auxilio y «con el único ánimo de defender a su madre, se abalanzó sobre el agresor comenzando un forcejeo en el que pudo arrebatar la porra y, entonces, con ánimo de causar un importante menoscabo físico debido a lo que acababa de suceder y pese a que la agresión a su madre ya había finalizado, golpeó con la porra« en la cara del agresor de su madre haciendo que cayese al suelo, »donde le propinó patadas, teniendo que ser separado por las personas allí presentes«.

Los herederos del fallecido han deseado continuar con el procedimiento ejerciendo las acciones penales y civiles. Por todos estos hechos, la Fiscalía pide para el supuesto agresor una pena de tres años y seis meses de prisión por un delito de lesiones, concurriendo la eximente incompleta de legítima defensa. Asimismo, también demanda una indemnización de 84.826,69 euros.

Más temas:

Sonseca

Toledo