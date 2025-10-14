Suscribete a
Extinguido tras 22 días el incendio del Pico del Lobo (Guadalajara), que deja 2.900 hectáreas arrasadas y un duro golpe al sector ganadero

El fuego iniciado en Peñalba de la Sierra ha afectado gravemente a pastos y explotaciones ganaderas, mientras los ganaderos reclaman una gestión forestal «más activa y responsable»

Controlado el incendio forestal del Pico del Lobo (Guadalajara) once días después de originarse

En las labores de extinción de las llamas en el Pico del Lobo han trabajado 947 efectivos durante los 22 días que ha durado el incendio
F. F.

Toeldo

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha ha dado por completamente extinguido el incendio que ha asolado el Pico del Lobo, en el término municipal de Peñalba de la Sierra (Guadalajara), tras 22 días de lucha contra las ... llamas. El fuego, que se inició el pasado 21 de septiembre, quedó finalmente sofocado poco antes de las ocho de la tarde de ayer lunes, según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales consultados por Europa Press.

