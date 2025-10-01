Controlado el incendio forestal del Pico del Lobo (Guadalajara) once días después de originarse
El incendio, que ya se encontraba en nivel 0, ha sido controlado a las 19.00 horas de este miércoles después de haberse originado el pasado 21 de septiembre en Peñalba de la Sierra
El incendio del Pico del Lobo bajó este martes a nivel 0
El incendio forestal de Peñalba de la Sierra (Guadalajara) ha sido dado por controlado este miércoles, según aparece en el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha. El incendio, que ya se encontraba en nivel 0, ha sido controlado a las 19.00 horas de este miércoles después de haberse originado el pasado 21 de septiembre en el entorno del Pico del Lobo.
➡️ACTUALIZACIÓN— INFOCAM (@Plan_INFOCAM) October 1, 2025
▶️#IFPeñalbadelaSierra en #Guadalajara CONTROLADO. En la zona #INFOCAM de @gobjccm con:
🗺️ Superficie estimada: 3.000 ha (2.600 en #CLM y 400 en #CYL)
🚁 2 medios aéreos
🚚 7 medios terrestres
👥 29 efectivos #BBFF y #AAMM
ℹ️ https://t.co/S5iDXFcmVA pic.twitter.com/YI5mrYQZR5
Actualmente continúan luchando contra el fuego 2 medios de extinción aéreos, con 2 personas; 7 medios de extinción terrestres, con 20 personas; y 8 personas más de personal interno.
El pasado lunes por la tarde se decretó la bajada a nivel 1 del incendio y se desactivó la Unidad Militar de Emergencias (UME) para Castilla-La Mancha. Este martes a mediodía se dio por estabilizado y, por la tarde, a las 20.00 horas, se decretó la bajada a nivel 0.
La superficie afectada es de 3.000 hectáreas, 2.600 en Castilla-La Mancha y 400 en superficie de Castilla y León.
