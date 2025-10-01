Suscribete a
Controlado el incendio forestal del Pico del Lobo (Guadalajara) once días después de originarse

El incendio, que ya se encontraba en nivel 0, ha sido controlado a las 19.00 horas de este miércoles después de haberse originado el pasado 21 de septiembre en Peñalba de la Sierra

El incendio se ha dado por controlado este miércolesY
ABC

El incendio forestal de Peñalba de la Sierra (Guadalajara) ha sido dado por controlado este miércoles, según aparece en el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha. El incendio, que ya se encontraba en nivel 0, ha sido controlado a las 19.00 horas de este miércoles después de haberse originado el pasado 21 de septiembre en el entorno del Pico del Lobo.

Actualmente continúan luchando contra el fuego 2 medios de extinción aéreos, con 2 personas; 7 medios de extinción terrestres, con 20 personas; y 8 personas más de personal interno.

El pasado lunes por la tarde se decretó la bajada a nivel 1 del incendio y se desactivó la Unidad Militar de Emergencias (UME) para Castilla-La Mancha. Este martes a mediodía se dio por estabilizado y, por la tarde, a las 20.00 horas, se decretó la bajada a nivel 0.

La superficie afectada es de 3.000 hectáreas, 2.600 en Castilla-La Mancha y 400 en superficie de Castilla y León.

