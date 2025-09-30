Detenida una mujer que sustrajo a su bebé en Cataluña al intentar comprar droga en un parque de Guadalajara con él en brazos

La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a una mujer y a un hombre como presuntos autores de los delitos de sustracción de menores y desobediencia, respectivamente, tras ser sorprendidos tratando de adquirir sustancias estupefacientes en compañía del hijo de la mujer, un bebé de corta edad sobre el que no tenía la custodia y que había sido sustraído en Cataluña.

Los hechos se produjeron cuando varias personas alertaron al 091 de la presencia de una pareja con un bebé en el parque de La Concordia de Guadalajara que preguntaba por un lugar en el que adquirir cocaína, según informó la Policía en nota de prensa.

Una patrulla localizó de inmediato a los implicados. Al percatarse de la presencia policial, el varón trató de alejarse con el menor en brazos. Los agentes le dieron el alto y le solicitaron su identificación, a lo que este respondió que la tenía en casa de un familiar y que podían acompañarle para comprobarlo. Durante el trayecto emprendió la huida a la carrera con el bebé en brazos, siendo interceptado por los agentes, que en todo momento priorizaron la integridad del menor.

Tras diversas gestiones, se pudo confirmar la identidad de ambos. La mujer tenía un señalamiento emitido por los Mossos d'Esquadra como presunta autora de la sustracción de su hijo, al haberlo llevado consigo sin tener la custodia legal.

Por estos hechos, los agentes procedieron a la detención de ambos: la mujer por sustracción de menor y el varón por un delito de desobediencia.

En cuanto al bebé, fue entregado a los servicios sociales, que activaron los protocolos pertinentes para su protección.