Las cinco alcaldías de Ciudadanos que sobreviven en Castilla-La Mancha

Ciudadanos, que hace no tanto aspiraba a gobernar en España, sobrevive hoy en Castilla-La Mancha con apenas 28 concejales y cinco alcaldías: Borox, Salvacañete, Albendea, Villanueva de la Fuente y Arcicóllar. En estos dos últimos pueblos, como se pactó hace dos años, ha habido ahora traspaso de poderes coincidiendo con la mitad de la legislatura. Mientras, en Villaverde de Guadalimar, pequeño municipio de 300 habitantes en la sierra de Alcaraz, en Albacete, el partido naranja perdió la alcaldía en marzo de 2024 por un acuerdo entre PSOE y PP.

«Nuestro proyecto era de cambio después de 32 años con el PSOE en el Ayuntamiento», cuenta Luis Mendoza, que no lleva ni un mes como regidor de Villanueva de la Fuente, de 1.900 vecinos, el pueblo más al sureste de la provincia de Ciudad Real y que hace frontera con Albacete y Jaén. Ya se presentó como candidato de Ciudadanos en 2019 y logró salir como concejal. El PSOE obtuvo cinco y el PP también, dando Mendoza el gobierno a los populares y siendo él teniente de alcalde. Subieron a dos concejales en 2023, «teníamos más fuerza, la negociación fue más dura y hasta el último día no llegamos a un acuerdo con el PP. Nosotros creíamos que era justo que nos repartiéramos la alcaldía dos años cada uno».

En Arcicóllar, donde son 1.100 habitantes enclavados en la comarca toledana de Torrijos, Ciudadanos lleva una década de alternancia con el PSOE. Julio César Agudo fue teniente de alcalde con José María Holgado, del PP, que gobernó durante 20 años (1995-2015), pero «estaba haciendo cosas que no me gustaban, se lo dije y no me hacía caso. Por eso me fui». Agudo se presentó en 2011 con UCIN, aunque Holgado volvió a repetir la mayoría absoluta. Sin embargo, en 2015, ya bajo el paraguas de Ciudadanos, la suma con el PSOE posibilitaba el cambio y «nosotros exigimos que o nos repartíamos la alcaldía dos años cada uno o nada». Y así siguen.

Por su parte, Albendea y Salvacañete son dos minúsculas poblaciones conquenses. La primera se sitúa en el límite con Guadalajara, entre la Alcarria y la Serranía; y la segunda se asienta en la Serranía Baja, al lado de Teruel y no lejos de Valencia. También comparten que sus alcaldes están jubilados y dieron el paso de meterse en política una vez concluida su vida laboral. «Nunca me han gustado los extremos; entré en esto para hacer política constructiva», asegura Luis Enrique Pérez, de Albendea, que acumula seis años como alcalde donde antes siempre había mandado el PSOE. «Elegí Ciudadanos porque me considero una persona de centro», añade, José Marín, regidor de Salvacañete desde 2023 y que depende del apoyo socialista. Ambos presumen de que, al menos, la escuela continúa abierta con una quincena de niños.

Finalmente, Borox es el ayuntamiento más grande donde gobierna Ciudadanos. Como toda La Sagra toledana, no para de crecer y en la actualidad son unos 4.700 vecinos. Allí Soledad Delgado, que antes había sido teniente de alcalde con el PP, ostenta el mando desde 2019, primero en minoría y cuatro años después ya con mayoría absoluta.