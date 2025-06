El pacto de Ciudadanos y PSOE en Arcicóllar ya dura una década

En abril de 2019 hubo elecciones generales en España y, en un mapa político muy fragmentado, parecido al actual, la cuenta más clara era la de un gobierno de coalición entre PSOE y Ciudadanos con Pedro Sánchez de presidente y Albert Rivera de vicepresidente. Sin embargo, no se pusieron de acuerdo, la gente volvió a votar en noviembre y Ciudadanos fue arrasado.

En ese momento, en Arcicóllar, un municipio de la comarca de Torrijos, en la provincia de Toledo, de 1.100 habitantes, PSOE y Ciudadanos ya llevaban una legislatura aliados. Y seis años después siguen igual. Este miércoles, Julio César Agudo, de Ciudadanos, tomó el relevo de María del Carmen Sierra, del PSOE, que ha estado como regidora desde 2023. Lo mismo sucedió hace cuatro y también hace ocho años, cuando entonces fue Filiberto Bañares el líder socialista que se alternó con Agudo.

«El PSOE nos ofrecía varias concejalías y nosotros exigimos que o nos repartíamos la alcaldía dos años cada uno o nada. Y aceptaron el último día», recuerda Agudo sobre esa primera negociación tras los comicios de 2015.

En Arcicóllar, José María Holgado, del PP, mandó durante 20 años, entre 1995 y 2015. Agudo fue siete años teniente de alcalde con Holgado, pero «estaba haciendo cosas que no me gustaban, se lo dije y no me hacía caso. Por eso me fui». En 2011 fue cabeza de lista de UCIN. Sin embargo, Holgado volvió a sacar mayoría absoluta. En 2015, Ciudadanos absorbió a UCIN y Agudo se presentó con el partido naranja, consiguiendo dos ediles que resultaron claves.

Agudo reconoce que su relación con Holgado es «mala» desde que el enfrentamiento político saltó a lo personal. Por tanto, nunca ha habido posibilidad de pacto entre Ciudadanos y el PP, donde Holgado continúa presentándose. En las últimas elecciones de 2023, el PP obtuvo cuatro concejales, el PSOE tres y Ciudadanos dos. «Nos quedamos a ocho votos del tercero», lamenta Agudo, que es agricultor y cuando no es alcalde (ya lo fue entre 2017 y 2019 y entre 2019 y 2021) ejerce como teniente de alcalde y concejal de Obras. En todo caso, en el Ayuntamiento ningún cargo político cobra un salario ni tampoco recibe dinero por la asistencia a plenos.

Finalmente, sobre esta nueva etapa de dos años en la que cogerá el bastón de mando hasta 2027, avanza que «queremos hacer una Casa de la Cultura grande, que depende de un proyecto con placas solares, y reformar el centro de salud mediante los planes provinciales de la Diputación».