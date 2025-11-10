Suscribete a
CCOO Castilla-La Mancha reclama a la Junta «políticas expansivas de inversión pública para la que la bonanza» favorezca a los trabajadores

El sindicato valora los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026 como «adecuados», pero esfuerzos en materia de vivienda, mejoras de los empleados públicos y el incremento de beneficiarios de las rentas mínimas y inserción

El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, defiende que las cuentas destinan 340 millones a políticas activas de empleo

UGT destaca que prime el gasto social en las cuentas pero echa de menos la recuperación de la carrera profesional sanitaria

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, se ha reunido en la sede de la Consejería, con el secretario general de CC.OO. Castilla-La Mancha, Javier Ortega
F.F.

Toledo

El sindicato Comisiones Obreras considera que el proyecto de presupuestos de Castilla-La mancha para 2026 es «correcto y adecuado», pero reclama al Gobierno regional que dé un paso más en la redistribución de la riqueza y apueste por «políticas expansivas de inversión ... pública». Así lo expresó el secretario general del sindicato, Javier Ortega, tras reunirse con el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el marco de la ronda de contactos que el Gobierno regional mantiene con los agentes sociales.

