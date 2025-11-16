Caballero ve «un buen paso» que el Gobierno de España presente la senda financiera en el Consejo de Política Fiscal y Financiera este lunes

El secretario general del PSOE de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha defendido la importancia de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha destacado que «es un buen paso» que se haya convocado y que se vaya ... a presentar la senda financiera para unos presupuestos para el ejercicio del 2026.

«Ya llevamos mucho tiempo sin presupuesto y creo que conviene que todas las administraciones se doten de ese instrumento, que al fin y al cabo es un instrumento para dar respuesta a las necesidades de la gente«, ha afirmado al comienzo de la Asamblea Extraordinaria que celebra el PSOE de Manzanares para la elección de la nueva Comisión Ejecutiva Local, según ha informado el partido en nota de prensa.

Caballero ha subrayado la importancia de presentar unos presupuestos y se ha mostrado confiado en que, una vez presentados en el Congreso de los Diputados, «reúnan los apoyos suficientes como para aprobarlos«.

Exigirán una financiación justa en el CPFF

Por otro lado, el secretario general del PSOE en Ciudad Real ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a exigir una financiación justa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En este sentido, ha expresado que, por un lado, quieren que se compense a Castilla-La Mancha, que ha estado años infrafinanciada en servicios y políticas. Caballero Ha hecho hincapié en que «se nos debe compensar económicamente por el déficit que hemos generado en este tiempo como consecuencia de no tener una financiación justa».

Por otro lado, «tiene que haber una propuesta de financiación autonómica que trate por igual a todas las comunidades autónomas y a todos los ciudadanos, vivan donde vivan», ha aseverado.

«No creemos ni apoyamos la financiación singular para ningún territorio, ni para Cataluña ni para ningún otro» y, desde luego, «el dinero que se ofrezca a las comunidades autónomas desde el Estado tiene que tener en cuenta las características y la realidad de los territorios, especialmente la dispersión, la despoblación y el envejecimiento», ha defendido.

Asamblea del PSOE en Manzanares

Por último, Caballero se ha referido a la asamblea del PSOE de Manzanares, donde ha destacado el «carácter democrático y abierto de la organización». «Somos una organización democrática que toma sus decisiones escuchando a sus hombres y a sus mujeres», ha remarcado.

«El PSOE en la provincia de Ciudad Real, y en particular en Manzanares, es un partido comprometido con los deseos, ilusiones y necesidades de la gente. Es una organización al servicio de la sociedad, que toma sus decisiones escuchando a sus miembros y siempre con la finalidad de mejorar la vida de las personas a las que representamos«, ha concluido.