Suscribete a
ABC Premium

Caballero ve «un buen paso» que el Gobierno de España presente la senda financiera en el Consejo de Política Fiscal y Financiera este lunes

Caballero ha subrayado la importancia de presentar unos presupuestos y se ha mostrado confiado en que, una vez presentados en el Congreso de los Diputados, «reúnan los apoyos suficientes como para aprobarlo»

Castilla-La Mancha reclamará una financiación «justa» y sin «singularidades» en el Consejo de Política Fiscal y Financiera

El secretario general del PSOE en Ciudad Real, José Manuel Caballero
El secretario general del PSOE en Ciudad Real, José Manuel Caballero ABC

ABC

Toledo

El secretario general del PSOE de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha defendido la importancia de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha destacado que «es un buen paso» que se haya convocado y que se vaya ... a presentar la senda financiera para unos presupuestos para el ejercicio del 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app