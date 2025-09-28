Agudo lamenta que Page «gobierne de espaldas» a la ciudadanía mientras Guadalajara arde

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado que el incendio del Pico del Lobo, en Guadalajara, que lleva activo desde hace una semana, continúa sin una respuesta eficaz por parte del Gobierno de Emiliano García-Page, que «una vez más demuestra su incapacidad, su falta de transparencia y su abandono a vecinos, profesionales y sindicatos».

Agudo, que ha respondido de esta forma a la diputada socialista Ana Isabel Abengózar desde Carrión de Calatrava, ha lamentado que el Ejecutivo regional haya hecho dejación de funciones, dedicando sus esfuerzos «no a reforzar la lucha contra el fuego, sino a ocultar a la opinión pública la gravedad de la situación».

«Page y su Gobierno siguen gobernando de espaldas a la ciudadanía y con grave riesgo para la gente. Lo dicen los profesionales, lo dicen los sindicatos y lo dicen los vecinos: se sienten abandonados por un Gobierno incapaz de dar respuesta a una emergencia de esta magnitud», ha subrayado Agudo.

La secretaria general del PP-CLM ha recordado que la consejera de Desarrollo Sostenible, primero recomendó no acudir a los incendios y ahora pide a los vecinos que se callen porque 'no tienen ni idea' de cómo se apagan, unas palabras que Agudo ha calificado de «vergonzosas y ofensivas para quienes sufren esta catástrofe».

«Estamos ante un Gobierno socialista que no solo es malo en la gestión, sino también mentiroso. Page es un fraude político que da vergüenza y quienes le aplauden deberían hacérselo mirar», ha afirmado.

Finalmente, Agudo ha exigido a Page que «deje de esconderse, dé la cara, y asuma responsabilidades por el abandono que están sufriendo miles de ciudadanos y profesionales que se juegan la vida para apagar el incendio del Pico del Lobo».