El incendio de Guadalajara entra en Segovia por Cerezo de Arriba y amenaza a poblaciones

Vista del incendio del entorno del Pico del Lobo, el viernes desde el Puerto de la Quesera, en Segovia

El fuego originado hace siete días en el paraje de Pico del Lobo, en Peñalba de la Sierra (Guadalajara), que ya avanzaba hacia Castilla y León, ha entrado en Segovia este domingo. La Junta ha dado la voz de alarma y ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, por su peligrosidad tras extenderse al término de Cerezo de Arriba. También la situación operativa de toda la Comunidad aumenta a nivel 2, ya que se van a requerir muchos medios y el fuego que se trata de controlar afecta a dos autonomías.

La declaración del 'nivel' de gravedad 2 del incendio se debe a que supone una amenaza seria a poblaciones y que exige medidas de socorro de la población o protección de bienes, tal y como ha recordado la Consejería de Medio Ambiente en su perfil de la red social 'X'.

El Ejecutivo autonómico fecha el comienzo de las llamas en suelo segoviano a las 00:15 horas de este domingo, 28 de septiembre, y la subida a IGR 2 ha sido a las 1:58 horas, según recoge la plataforma de seguimiento de incendios Inforcyl.

En este momento, se encuentran en el lugar unos 30 medios aéreos y terrestres, entre técnicos, agentes medioambientales, celadores, cuadrillas, autobombas, ELIF, BRIF, hidroaviones, helicópteros y otros cuerpos de bomberos.

Cortes y evacuaciones

En consecuencia, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se ha convocado de madrugada, ya en alerta tras la evolución de los últimos días. Tal y como ha informado Medio Ambiente, se ha reunido de forma presencial a las 9:30 horas para tomar decisiones.

Ya este sábado se había optado por desalojar la urbanización de La Pinilla y se cortaron varias carreteras: tanto la de acceso desde Riaza a La Pinilla, (SG-114) como las vías SG-115 y la SG-112, de acceso a Riofrío de Riaza, desde el kilómetro 5,5.

Esta mañana se ha decidido evacuar la localidad de Riofrío de Riaza, para cuya coordinación se ha desplegado a Guardia Civil, si bien la mayoría de las personas han utilizado sus propios medios para desalojar el pueblo. En ese sentido y en coordinación con su ayuntamiento, se ha puesto a disposición de los vecinos desalojados el pabellón polideportivo de Riaza y la residencia de personas mayores del mismo municipio.

Además, el Centro Coordinación de Emergencias habría emitido un mensaje ‘es-alert’ y vía SMS a la población de la zona afectada para avisar del grave peligro por incendio forestal. Se indica que se abandone toda actividad recreativa y deportiva en el medio natural, se evite el tránsito por la zona y se sigan las instrucciones de las autoridades.