Castilla-La Mancha ya tiene quien le escriba un himno: José Zárate

Han tenido que pasar 40 años para que a la única autonomía española que no tiene himno alguien la agasaje como merece con una gran obra musical. Su autor, el prestigioso compositor José Zárate, va a estrenar el próximo domingo su ‘Canto a Castilla- ... La Mancha’ , que, aunque realmente escribió como emocionado homenaje a su tierra, los músicos y los coristas que estos días ensayan la obra han comenzado a denominarla espontáneamente ‘Himno’ de Castilla-La Mancha. « Llevo muchos años trabajando en la obra , y hasta ahora no había visto el momento oportuno para decidir que sería mi ofrenda personal a la región de mis ancestros y a la mía propia. Es el mejor regalo que puedo hacerle a mi región como compositor, como músico contemporáneo», explica el autor.

Una región que nació hace 40 años y que en 2022 celebrará la aprobación de su Estatuto de Autonomía. A pesar de que en su artículo 5º se indica que tendrá un himno propio, este aún brilla por su ausencia y, en alguna ocasión, el actual presidente, Emiliano García-Page, ha dicho que la región está muy bien representada por el Himno Nacional, que no tiene letra.

Sí la tiene el ‘Canto a Castilla-La Mancha’, cuyo estreno, en versión para coro y banda sinfónica, tendrá lugar en el Auditorio Pedro Almodóvar interpretada por el Coro de niños del Conservatorio Pablo Solozábal, el Coro de Puertollano y la AMC Banda de Música de Puertollano, dirigidos por José Manuel García Pozuelo. «Yo no he escrito la obra pensando en que iba a ser un himno; otra cosa es que pueda serlo en el futuro . Y si lo es, sería fantástico y me sentiría muy orgulloso, pero mi objetivo no es la institucionalización de la obra de arte, es un Canto que yo escribo de forma altruista para todos los castellano-manchegos , como si a cada uno de ellos pudiera meterle la partitura en el buzón. Es una obra que emociona, y es muy fácil quedarse con la música. Todas las bandas la pueden tocar», señala el compositor.

Con motivo del IV Centenario del Quijote en 2005, la Orquesta Nacional de España encargó a Zárate una obra que tituló ‘Alonso de Quijada’, donde ensalza al personaje universal de Cervantes. En cierta forma, su nueva obra es un enaltecimiento del espíritu de la tierra y de los hombres por donde cabalgó el Caballero de la Triste Figura; pero no solo de La Mancha, sino de todos los territorios que la componen, desde La Jara a la Alcarria, de los Campos y las Serranías, a los Montes y las Tierras Llanas, como dice la letra.

En estos últimos 40 años se han presentado varias propuestas de himno para Castilla-La Mancha, incluida la ‘Canción del Sembrador’ de la zarzuela ‘La rosa del azafrán’, de Jacinto Guerrero, pero nunca alcanzaron la oficialidad. Tampoco lo pretende Zárate, convencido de que su obra « tendrá mucha vida y va a calar en la sociedad . En el 50 aniversario del Estatuto, la gente la cantará».

A continuación, la letra completa del 'Canto a Castilla-La Mancha' :

Castellana-Manchega es mi tierra,

bajo el sol que ilumina tu belleza

sembraremos la mies de tu Gloria;

que tu sangre de olivo y viñedo,

y tu aire resuenen en la Historia;

cantaremos al viento con fuerza:

¡Castellana-Manchega es nuestra tierra!

¡Castellana-Manchega!

Canto a la tierra sembrada

de tomillo, jara y espliego,

de retama y romero,

de viñedo y olivar.

Canto a las tierras de la verde Alcarria,

canto a los Campos, Montes y la Jara,

a las Serranías y a las Tierras Llanas;

tierras de La Mancha, alma castellana,

tierra noble, tierra leal.

Canto a los prados

y a las riberas que hay en ti,

canto a tus trigos brillantes de existir.

Canto a tus noches

y a tus mañanas de añil;

canto a la tierra que brota latente en nuestro vivir.

¡Castellanos, unid vuestras voces,

que los Pueblos nos oigan decir:

somos de las tierras de la verde Alcarria,

somos de los Campos, Montes y la Jara,

de las Serranías, de las Tierras Llanas;

somos de La Mancha, alma castellana,

tierra noble, tierra leal!

¡Castellanos-manchegos honremos

a las tierras que vieron nacer

a los hijos de Castilla!

Castellana-Manchega es mi tierra,

bajo el sol que ilumina tu belleza

sembraremos la mies de tu Gloria;

que tu sangre de olivo y viñedo,

y tu aire resuenen en la Historia;

cantaremos al viento con fuerza:

¡¡Castellana-Manchega es nuestra tierra!!

¡¡Castellana-Manchega!!

JOSÉ ZÁRATE