Castilla-La Mancha suspende «sine die» desde este viernes la actividad docente por el coronavirus

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido suspender desde este viernes toda la actividad docente de la región , incluida la universitaria, como medida de prevención ante el coronavirus , una decisión que se ha tomado tras escuchar las recomendaciones de las autoridades sanitarias y del Gobierno central.

En la rueda de Prensa celebrada este jueves por la tarde, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page , ha explicado que la región «respeta y acata» la recomendación del Gobierno de España del cierre de todos los centros educativos por la crisis del coronavirus y especificado que la región lo hará desde este viernes «sine die», al tiempo que ha dicho que se ha enterado de la recomendación «por televisión». García-Page ha señalado que el Ejecutivo regional estaba esperando a una conversación con el Ministerio de Sanidad que estaba prevista para las 20:00 horas para adoptar más medidas, pero la decisión se ha precipitado a raíz de la rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. « Nos hemos visto sorprendidos» por la declaración de Sánchez, ha apuntado, y por consiguiente «no nos queda más opción que, siguiendo las recomendaciones del Gobierno de España y las instrucciones que plantea, suspender la actividad escolar».

Esta suspensión de la actividad lectiva se hará «sine die» , a la espera de las indicaciones del Gobierno central y de las autoridades sanitarias. «Asumimos por completo la autoridad del Gobierno de España, hemos dicho por activa y por pasiva que vamos a tomar decisiones en función de lo que decida», ha reiterado.

Solo unas horas antes, por la mañana, la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Rosa Ana Rodríguez , había afirmado, en relación al coronavirus, que el Gobierno de Castilla-La Mancha no podía tomar la decisión «en este momento» de cerrar los centros educativos en la región porque, según ha explicado, el número de casos no lo aconseja y las autoridades sanitarias no lo han indicado. Emiliano García-Page ha dicho también esta mañana que «me importa más que en los colegios se lave las manos tres o cuatro veces al día a los alumnos a que se les deje sueltos en las calles, los parques o los centros comerciales. Hay que hablar claro a la gente y sobre todo a los que quieren quince días de vacaciones».

