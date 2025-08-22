Los Reyes visitarán la próxima semana las principales zonas afectadas por los incendios La intención de Don Felipe y Doña Letizia es conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos, así como mostrar su agradecimiento a los equipos que ayudan a la extinción

Los Reyes visitarán la semana que viene las principales zonas afectadas por la ola de incendios que asola la península desde hace ya dos semanas, especialmente los territorios de Castilla y León, Galicia y Extremadura, y que ha arrasado miles de hectáreas. La intención de Don Felipe y Doña Letizia, según han explicado este viernes fuentes de la Casa de Su Majestad El Rey, es «conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a los equipos que ayudan a combatir el fuego y proteger a la población».

Por el momento se desconoce las fechas y lugares concretos a los que se desplazarán Sus Majestades, quienes han pedido a la Fundación Hesperia, de la que son presidentes de honor, que examine las posibilidades que tiene de contribuir con sus propios fondos a la financiación de algunos proyectos de reconstrucción o reparación, los cuales, anuncian estas mismas fuentes, «se irán poniendo en marcha en un futuro próximo en las comunidades afectadas».

