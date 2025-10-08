Suscribete a
¿Vives en un barrio rico o pobre según tu código postal?

Condenado a 16 años y medio de prisión por agresión sexual a su hijastra de 10 años

El tribunal le considera autor de un delito continuado de agresión sexual con penetración a menor de dieciséis años, de un delito de elaboración de pornografía infantil y de un delito de exhibicionismo

Aumentan en un 21% los casos de agresión sexual y un 19% en los de homicidios: los datos de menores de la memoria anual de la Fiscalía

Imagen de archivo del Palacio de Justicia de Cantabria.
Imagen de archivo del Palacio de Justicia de Cantabria. Roberto Ruiz

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a 16 años y medio de prisión a un hombre por agredir sexualmente en repetidas ocasiones a la hija de su pareja, de diez años, tomar imágenes de las relaciones, pedirle que se grabara desnuda y ... mostrarle vídeos pornográficos.

