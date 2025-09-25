El viernes a las 9 horas, erupción volcánica en Tenerife

Una de las coladas del volcán de La Palma en 2021 arrasa en el Valle de Aridane en foto de archivo

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 25/09/2025 a las 09:46h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La isla de Tenerife ha pasado al semáforo amarillo de alerta por erupción volcánica, pero en este caso no hay especial inquietud, es un simulacro. Este viernes se realizará una prueba del sistema de alertas que sonará en los móviles de toda la isla de Tenerife

Está previsto que mañana viernes, 26 de septiembre, el 112 comience con el primer simulacro de este tipo que se celebra en España, y que contempla una prueba del sistema ES-Alert en toda la isla de Tenerife, dentro de este simulacro de erupción volcánica programado en Garachico.

Entre las 9 y las 13 horas, se enviarán tres mensajes de alerta a todos los teléfonos móviles con cobertura 4G y 5G en la isla, con un pitido y vibración, por lo que se ha avisado a la población para evitar la alarma y que no llamen al 112.

La población ha sido informada y ya conoce su plan de evacuación, por lo que aunque mañana la isla se despertará en un día normal, se detendrá la actividad para proceder a abandonar con seguridad la localidad costera de Garachico durante la mañana.

En este simulacro, que no tiene precedentes en España, participarán equipos de emergencia, científicos y todos los municipios, para supervisar la estrategia de riesgo volcánico en la que están implicadas más de 1.000 personas. La primera acción será este mensaje de alerta de prueba en tu móvil, con indicaciones sobre «cómo actuar, por dónde salir, dónde reunirse, qué hacer con las mascotas, a quién ayudar y dónde recibir información».

La elección de Garachico para la evacuación no es casual, ya que el noroeste de la isla, que comprende aproximadamente este municipio más El Tanque, Santiago del Teide y Guía de Isora, es la zona de mayor riesgo volcánico, según las proyecciones de Involcan. No hay una situación de erupción «inminente» según los expertos, pero con este simulacro se busca que la población de Tenerife esté preparada y sepa cómo actuar, además de ensayar la coordinación de los diferentes cuerpos que entran en una erupción.

Según las proyecciones estadísticas de Involcan, la probabilidad de una erupción en Tenerife es de casi el 40% en los próximos 50 años y más de un 63% en 100 años.