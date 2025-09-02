Erupción volcánica en Tenerife: no se asusten, es un simulacro

Una de la primeras fotos de la erupción del volcán Tajgaite en La Palma, el día 19 de septiembre de 2021

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 02/09/2025 a las 11:46h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Tenerife es territorio volcánico. Aunque el riesgo no sea inminente, «lo valiente es estar preparados». Así lo ha defendido la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que ha anunciado el mayor simulacro de Canarias y sin precedentes en España para preparar a la población ante una emergencia volcánica.

Del 22 al 26 de septiembre se realizará este simulacro total por emergencia volcánica en la isla de Tenerife, con especial atención en Garachico, que se evacuará al completo. Se trata de una de las acciones enmarcadas en el trabajo que se ha desarrollado desde hace dos años dentro del plan de seguridad volcánica real de la isla.

En este simulacro, que no tiene precedentes en España, participarán equipos de emergencia, científicos y todos los municipios, para supervisar la estrategia de riesgo volcánico en la que están implicadas más de 1.000 personas. La primera acción será el jueves 26, a las 9 horas, cuando toda la población recibirá un mensaje de alerta de prueba en tu móvil.

El mensaje en la plataforma ES-Alert anuncia una erupción (simulada) al pasar la isla 'semáforo rojo'.«Es solo una prueba, no hay emergencia», apunta la presidenta tinerfeña. En ese momento se iniciará la evacuación de los vecinos del muelle viejo de Garachico y arrancará el simulacro.

En este mensaje se darán varias pautas con el fin de que la población sepa «cómo actuar, por dónde salir, dónde reunirse, qué hacer con las mascotas, a quién ayudar y dónde recibir información».

La elección de Garachico para la evacuación no es casual, ya que el noroeste de la isla, que comprende aproximadamente este municipio más El Tanque, Santiago del Teide y Guía de Isora, es la zona de mayor riesgo volcánico, según las proyecciones de Involcan. Dávila ha subrayado en que no hay una situación de erupción «inminente» pero entiende que la isla tiene que estar «preparada para cualquier situación» aunque «lejos de alarmar», pues de lo que se trata es de tener una estrategia común para comunicar a la ciudadnía lo que se está haciendo«.

En ese sentido ha señalado que se trabaja de la mano de la ciencia para «tener todas las herramientas» de gestión y análisis y así «estar preparados« ya que en caso de un episodio eruptivo »lo primero es la protección de la vida de las personas«. Ha defendido también que se han creado puntos logísticos en colaboración con Cruz Roja y el Colegio de Farmacéuticos, hay planes formativos con Involcan, el IGN, la Aemet y las universidades y se han diseñado puestos de mando de tal forma que científicos y ejército trabajarían codo con codo.

«No podemos mirar hacia otro lado, esto es lo responsable para que podamos prevenir y estar preparados», ha indicado, subrayando que este simulacro será pionero en España y estará a la altura de los que se hacen en Hawaii o Sicilia.

Se trata de disponer de una «estrategia global» en la que participen todas las áreas del Cabildo y en coordinación con los municipios que permita identificar a las personas vulnerables, los animales, fijar la acogida de la población o dar salida también a la evacuación de turistas.

MÁS INFORMACIÓN El Teide registra 90 terremotos en una hora

Anomalías desde 2016

El vulcanólogo de Involcan, Luca D'Auria ha indicado que «toda la isla tiene que estar preparada» porque la vigilancia volcánica «no es fácil», tal y como se demostró en La Palma, admitiendo que Tenerife presenta «anomalías» desde 2016 que en un 80% de los casos, acaban en que la isla «vuelva a dormir».

En esa línea ha afirmado que hay enjambres sísmicos que se achacan al sistema hidrotermal de la isla pues «no hay evidencia» de movimiento de magma en profundidad«, y confía en que la situación no varíe a corto plazo.

«Lo que ha ocurrido en los últimos meses está dentro de la normalidad, el sistema está dormido pero se despertará«, ha apuntado, pero puede ser en un año o dentro de un siglo. »Tenerife es una isla activa y antes o después habrá otra erupción, tenemos que estar preparados pero ahora estamos en un periodo de tranquilidad«, ha agregado.

Según las proyecciones estadísticas de Involcan, la probabilidad de una erupción en Tenerife es de casi el 40% en los próximos 50 años y más de un 63% en 100 años.

D'Auria sí ha comentado que el riesgo volcánico en Canarias «está aumentando» debido al desarrollo de infraestructuras y el aumento de la población, que le hace estar más expuesta, y pese a ello entiende que hay que «trabajar mucho» con la población, pues tiene «poca percepción» del riesgo.

Ha puesto como ejemplo que en las jornadas de prevención en La Palma meses antes de la erupción la participación era «bastante escasa».

Más temas:

Erupción

España

Volcanes

Canarias