Trasladado en estado crítico un hombre que cayó en un recolector de aguas pluviales en Tenerife

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 15/09/2025

15/09/2025

Un hombre ha sido trasladado al hospital en estado crítico después de caer a un recolector de aguas pluviales ubicado junto a la TF-5, en sentido norte y en las inmediaciones de Somosierra, en Santa Cruz de Tenerife.

Sobre las 19:28 horas, la sala del 112 recibió una alerta comunicando que un hombre había caído al recolector, por lo que se activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de Bomberos rescataron al afectado, que presentó politraumatismos de carácter grave. El personal del Servicio de Urgencias Canario en la zona lo valoró y asistió. Una vez estabilizado, fue trasladado en estado critico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, la Policía Local y Guardia Civil aseguraron la zona y realizaron los informes correspondientes.