SUCESOS
En estado crítico un joven que se precipitó desde la tercera planta de un hotel en Fuerteventura
El herido presentaba politraumatismos de carácter grave y fue trasladado al Hospital General de Fuerteventura
Muere un hombre al caer de la azotea de un hotel mientras se hacía un selfie
Un joven de 19 años se encuentra en estado crítico tras caer desde una tercera planta en un complejo hotelero de Pájara (Fuerteventura) por causas que se desconocen por el momento.
Los hechos ocurrieron sobre las 2 de la madrugada del domingo, cuando la sala del 112 recibió una alerta en la que informaban que una persona se había precipitado, por causas que se desconocen, desde una tercera planta del establecimiento hotelero y necesitaba asistencia sanitaria.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazó al lugar y asistió al chico de politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.
Por su parte, la Policía Local y la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.
