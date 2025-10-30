Suscribete a
POLÍTICA

La Policía Local de La Laguna abre diligencias por exaltación del franquismo en la visita de Abascal en Tenerife

Se trata de un informe policial al que ha tenido acceso el diario digital Canarias Ahora

El líder de Vox Santiago Abascal en el acto celebrado en Las Palmas de Gran Canaria en foto de archivo
Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de La Laguna (Tenerife) ha abierto una diligencia interna por la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal, que denuncia que se paseó por el casco histórico junto a varias personas que ''realizaron saludos con el brazo en alto y expresiones ... de exaltación de carácter franquista''.

