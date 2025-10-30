La Policía Local de La Laguna abre diligencias por exaltación del franquismo en la visita de Abascal en Tenerife

La Policía Local de La Laguna (Tenerife) ha abierto una diligencia interna por la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal, que denuncia que se paseó por el casco histórico junto a varias personas que ''realizaron saludos con el brazo en alto y expresiones ... de exaltación de carácter franquista''.

Se trata de un informe policial al que ha tenido acceso el diario digital Canarias Ahora, que se ha hecho eco de esta diligencia en la que los agentes adjuntan material audiovisual que evidencia esos gestos durante el recorrido. Como señala el documento adelantado por CanariasAhora, en la visita de Abascal ''se produjeron intercambios verbales entre simpatizantes y detractores'' sin que conste una comunicación previa al Ayuntamiento de La Laguna ni un aviso formal a la Policía Local.

El documento cita parte del contenido de la Ley de Memoria Democrática prohíbe ''los actos públicos que supongan descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas de la dictadura, así como aquellos que exalten el franquismo o a sus dirigentes''.

En esta línea, la Policía Local considera que los gestos observados ''pudieran interpretarse como exaltación del régimen franquista'', y por tanto, ser valorados por la autoridad competente en materia de memoria democrática, ''sin perjuicio de las actuaciones administrativas o sancionadoras que procedan''.

El informe de la Policía Local también menciona el artículo 510 del Código Penal, que tipifica como delito la incitación pública al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra grupos o personas por motivos ideológicos o políticos.

El ultraderechista Santi Abascal y sus matones neonazis de VOX han acudido a Canarias a difundir odio contra migrantes. Esta ha sido la respuesta de los vecinos canarios de La Laguna: "Fueras fascistas, no os queremos aquí". pic.twitter.com/QAzT4BHKkq — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 28, 2025

El líder de Vox fue abucheado por varios vecinos canarios en La Laguna, que le gritaron a él y al grupo que le acompañaba frases como: «Fueras fascistas, no os queremos aquí».

Por su parte, Santiago Abascal respondió en sus redes sociales con un vídeo donde se le ve siendo recibido y arropado por otros vecinos en su visita a Tenerife con el mensaje «¡Fascista, no te queremos!» acompañado de emoticones riéndose, y las palabras «Gracias Santa Cruz de Tenerife, gracias La Laguna».