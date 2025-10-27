Abascal pide «echar al gobierno de la traición, la corrupción y la invasión migratoria» en su visita a Canarias

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido en su visita a Las Palmas de Gran Canaria echar «al gobierno que ha traicionado a los españoles, de la corrupción, de la prostitución, de la mentira y el gobierno de la invasión migratoria».

El gobierno, ha ... dicho, «ha puesto a los españoles en el último lugar, no piensa en nosotros» porque «solo ha intentado sostenerse y avanzar con la mentira y apoyándose en los traidores a España, en los terroristas, en los violentos y en los separatistas».

Como ha declarado en un vídeo difundido por el partido en las redes sociales, el gobierno «pretende perpetuarse en el poder con la invasión migratoria», ha adelantado, ya que según asegura «hemos visto en muchos lugares a los antifas terroristas junto a los inmigrantes ilegales atacándonos en los actos». Para Abascal, esto es «para meternos miedo, pero también los quieren para regularizarlos, para nacionalizarlos y para que les voten a ellos, entregándoles lo que les pertenece a los españoles».

📢🇪🇸 @Santi_ABASCAL da un discurso ante MÁS DE 3.000 CANARIOS que no han podido acceder al acto de VOX en Las Palmas por aforo completo.



¡Derrotaremos al Gobierno corrupto, traidor e indecente de Pedro Sánchez!



¡Reconstruiremos España!



‼ MÁXIMA DIFUSIÓN ‼ pic.twitter.com/GYwa4U4UGU — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 26, 2025

ARCADIO SUÁREZ/CANARIAS7

«Sabemos perfectamente qué es lo que pretenden» pero «ellos saben también que no vamos a dejarles avanzar ni un paso más. Y yo quiero daros toda la esperanza. Vamos a echar al gobierno de la traición, de la corrupción. de la invasión migratoria y que ha puesto a los españoles en el último lugar».

En sus palabras, ha lamentado que «el corrupto de la Moncloa no tiene ningún límite y va a hacer lo posible por resistir dos años e incluso por intentar perpetuarse en el poder». Ha llamado a los que le han acompañado en las calles minutos previos al acto a «trabajar todos los días con nuestro entorno, nuestras familias, en los puestos de trabajo, en las universidades, en los colegios, los chavales que estáis aquí para convencer a vuestros padres» que «tienen dudas todavía y creen que pueden confiar en aquellos que han pactado con los socialistas».

En relación a los populares, ha subrayado que «gobiernan con los socialistas en Europa, en los populares que gobiernan con los socialistas en el Hierro, en los populares que han pactado las políticas migratorias, las políticas del terrorismo climático y todas aquellas políticas que aprueban en Bruselas y después nos traen aquí».

Para Abascal, «no hay más alternativa que Vox», y así lo ha dicho a los que se han acercado al barrio de Vegueta, a quienes ha agradecido «el apoyo, el deseo de cambio y el patriotismo».