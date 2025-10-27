Suscribete a
La Aemet avisa de la llegada de fuertes lluvias y tormentas por un tren de borrascas atlánticas
Muere a los 64 años José Manuel Ochotorena

Abascal pide «echar al gobierno de la traición, la corrupción y la invasión migratoria» en su visita a Canarias

El líder de Vox ha sido duro en su crítica al Gobierno de España en su cita en la capital grancanaria

ARCADIO SUÁREZ/CANARIAS7

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido en su visita a Las Palmas de Gran Canaria echar «al gobierno que ha traicionado a los españoles, de la corrupción, de la prostitución, de la mentira y el gobierno de la invasión migratoria».

El gobierno, ha ... dicho, «ha puesto a los españoles en el último lugar, no piensa en nosotros» porque «solo ha intentado sostenerse y avanzar con la mentira y apoyándose en los traidores a España, en los terroristas, en los violentos y en los separatistas».

