Pillado infraganti con 2,3 kilos de cocaína en su maleta en La Palma

Agentes de la Guardia Civil de Santa Cruz de la Palma han detenido de un varón de 43 años, vecino de Las Palmas de Gran Canaria, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en el Aeropuerto de La Palma, tras sorprenderlo con ... 2,3 kg de cocaína ocultas en el interior de su equipaje.

La aprehensión se produjo en el aeropuerto, fuera de la zona restringida, en la parte pública, cuando el acusado se disponía a abandonar la terminal, próximo a coger un vehículo, donde levantó las sospechas de los agentes ante su actitud esquiva y con alto grado de nerviosismo.

Los agentes uniformados decidieron darle el alto con el objetivo de identificarlo y realizar un registro de sus pertenencias, donde encontraron en el interior de su maleta y de forma oculta, la cantidad de 2.3 kilogramos de sustancia estupefaciente, cocaína y un teléfono móvil.

El detenido, junto con la droga intervenida, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Cruz de La Palma, que acordó su ingreso en prisión provisional.