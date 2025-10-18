Suscribete a
TRÁFICO DE DROGAS

Desarticulado un grupo criminal que trató de introducir más de una tonelada de hachís en La Gomera

La investigación comenzó al localizar un total de 31 fardos de hachís

GUARDIA CIVIL

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil ha detenido a un total de cinco personas, tres de ellos residentes en las islas de La Gomera y Tenerife y otros dos residentes en Marruecos, tras la aprehensión de más de una tonelada de hachís en la costa de la isla ... de La Gomera.

