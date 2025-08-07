Una niña de 5 años, en estado grave tras sufrir un ahogamiento en la piscina de un complejo turístico en Pájara

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 07/08/2025 a las 18:42h. Compartir Copiar enlace

Una niña de cinco años ha sido rescatada en parada cardiorrespiratoria y se encuentra en estado grave al sufrir un ahogamiento en una piscina en un complejo turístico en Pájara (Fuerteventura).

Los hechos se han producido sobre las 13.22 horas en un establecimiento hotelero en la Avenida de Gran Canaria, hasta donde se trasladó el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que fueron alertados por los testigos, que narraron a la sala que el socorrista había rescatado del agua a una niña que estaba en parada cardiorrespiratoria y con signos de ahogamiento.

Hasta la llegada del personal del SUC, el socorrista comenzó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar y tras llegar los sanitarios del SUC, estos continuaron con las maniobras, consiguiendo revertir la parada cardiorrespiratoria.

Así, una vez estabilizada la pequeña, fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura, donde esperaba un helicóptero medicalizado para su traslado al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que colaboraron con los recursos intervinientes, así como efectivos de la Guardia Civil que se encargaron de instruir las diligencias.